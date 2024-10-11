Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, Phường 10, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online cho sản phẩm của công ty Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông số như website, mạng xã hội, blog, email marketing Tối ưu hóa SEO cho website công ty, tăng thứ hạng từ khóa và lượng truy cập Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing online Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất các ý tưởng marketing mới Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online cho sản phẩm của công ty

Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông số như website, mạng xã hội, blog, email marketing

Tối ưu hóa SEO cho website công ty, tăng thứ hạng từ khóa và lượng truy cập

Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing online

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất các ý tưởng marketing mới

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Marketing, PR, đa phương tiện, các ngành có liên quan trực tiếp đến Digital Marketing... Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên. Thành thạo quảng cáo Facebook Ads, Google Ads. Biết sử dụng photoshop, Ai, phần mềm làm video là 1 lợi thế Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Có tính tự giác, tự học hỏi, cầu thị, lắng nghe Sử dụng thành thạo MS Office, kỹ năng trình bày tốt; Tác phong làm việc chuyên nghiệp, teamwork tốt, năng động, khả năng thuyết trình giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu sức ép công việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Marketing, PR, đa phương tiện, các ngành có liên quan trực tiếp đến Digital Marketing...

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.

Thành thạo quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.

Biết sử dụng photoshop, Ai, phần mềm làm video là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có tính tự giác, tự học hỏi, cầu thị, lắng nghe

Sử dụng thành thạo MS Office, kỹ năng trình bày tốt;

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, teamwork tốt, năng động, khả năng thuyết trình giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu sức ép công việc

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận Phụ cấp Cơm Trưa Môi trường làm việc năng động Tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty Được cung cấp trang thiết bị làm việc Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 ( có 2 ngày thứ 7 trong tháng làm việc online)

Mức lương: Thỏa thuận

Phụ cấp Cơm Trưa

Môi trường làm việc năng động

Tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 ( có 2 ngày thứ 7 trong tháng làm việc online)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin