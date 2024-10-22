Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẬT LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17, NV09 Khu đô thị Lideco - Hoài Đức - Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Đàm phám, Làm việc trực tiếp với các trường bên Đài Loan. - Xử lý các công việc Hành chính của Công ty (hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ...)

- Biên phiên dịch văn bản, giấy tờ liên quan Công ty, phiên dịch cho Ban lãnh đạo khi cần. - Tuyển dụng, tư vấn cho du học sinh, học viên khi Công ty cần.

- Hướng dẫn du học sinh hoàn thiện mọi giấy tờ cá nhân khác liên quan tới hồ sơ đăng ký và nhập học.

- Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét visa du học các nước.

- Xử lý hồ sơ xin visa du học, tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ : HSK 4 trở lên Tốt nghiệp Đại học , khoa ngôn ngữ Trung các trường Đại học Yêu cầu : có kinh nghiệm hồ sơ du học hoặc hồ sơ Xuất khẩu lao động Đài Loan , ít nhất 1 năm Kỹ năng và khả năng Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. Có kỹ năng về tin học văn phòng Nhanh nhẹn, thật thà ...

Trình độ : HSK 4 trở lên

Tốt nghiệp Đại học , khoa ngôn ngữ Trung các trường Đại học

Yêu cầu : có kinh nghiệm hồ sơ du học hoặc hồ sơ Xuất khẩu lao động Đài Loan , ít nhất 1 năm

Kỹ năng và khả năng

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Có kỹ năng về tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, thật thà ...

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẬT LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10 – 15 triệu / tháng ( hoặc theo năng lực) Ăn trưa miễn phí tại công ty Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động Tăng lương thâm niên 6 tháng/ lần theo hiệu quả công việc ít nhất 1 triệu. Hưởng chế độ Bảo hiểm, phúc lợi (thưởng tết, du lịch ,...), nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước. Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến. Hưởng lương tháng 13, nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm.

Lương : 10 – 15 triệu / tháng ( hoặc theo năng lực)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động

Tăng lương thâm niên 6 tháng/ lần theo hiệu quả công việc ít nhất 1 triệu.

Hưởng chế độ Bảo hiểm, phúc lợi (thưởng tết, du lịch ,...), nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến.

Hưởng lương tháng 13, nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẬT LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin