Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẬT LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẬT LINH
- Hà Nội: Số 17, NV09 Khu đô thị Lideco
- Hoài Đức
- Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Đàm phám, Làm việc trực tiếp với các trường bên Đài Loan.
- Xử lý các công việc Hành chính của Công ty (hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ...)
- Biên phiên dịch văn bản, giấy tờ liên quan Công ty, phiên dịch cho Ban lãnh đạo khi cần. - Tuyển dụng, tư vấn cho du học sinh, học viên khi Công ty cần.
- Hướng dẫn du học sinh hoàn thiện mọi giấy tờ cá nhân khác liên quan tới hồ sơ đăng ký và nhập học.
- Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét visa du học các nước.
- Xử lý hồ sơ xin visa du học, tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ : HSK 4 trở lên
Tốt nghiệp Đại học , khoa ngôn ngữ Trung các trường Đại học
Yêu cầu : có kinh nghiệm hồ sơ du học hoặc hồ sơ Xuất khẩu lao động Đài Loan , ít nhất 1 năm
Kỹ năng và khả năng
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Có kỹ năng về tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, thật thà ...
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẬT LINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 10 – 15 triệu / tháng ( hoặc theo năng lực)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động
Tăng lương thâm niên 6 tháng/ lần theo hiệu quả công việc ít nhất 1 triệu.
Hưởng chế độ Bảo hiểm, phúc lợi (thưởng tết, du lịch ,...), nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến.
Hưởng lương tháng 13, nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHẬT LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
