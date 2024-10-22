Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 122 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, , Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm đối tác, lên kế hoạch khai thác, đàm phán mang lại lợi ích hợp tác.
- Giám sát hiệu quả hợp tác đối tác và giải quyết những vấn đề phát sinh với đối tác trong thời gian hợp tác;
- Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa công ty và đối tác cũ.
- Quản lý tình trạng hợp tác và vận hành giữa công ty và các đối tác cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác giữa hai bên.
- Tiếp thị sản phẩm công ty trong các sự kiện, mở rộng quan hệ
- Nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin về đối thủ
- Thực hiện giao dịch liên hệ với các đối tác quốc tế và trong nước
- Duy trì các mối quan hệ đối với khách hàng
- Tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển mạng lưới đối tác tiềm năng
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của GĐ

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Đại Học Quốc gia bằng khá trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Tiếng Anh; Tiếng Trung hoặc tiếng Hàn nghe nói tốt (là một lợi thế)
- Học tập tại nước ngoài là 1 lợi thế;
- Biết lắng nghe, cái tôi không quá cao
- Tinh nhanh, hoạt ngôn trong cách nói chuyện, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 - 20 triệu + thưởng (tùy hiệu suất công việc)
- Phụ cấp: ăn trưa công ty nấu
- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm
- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định
– Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật theo quy định của công ty
- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định;
- Có cơ hội được đi du lịch nước ngoài, làm việc và thăm đối tác tại nước ngoài hằng năm;
- Có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến lên vị trí trưởng team, trưởng dự án hay trưởng phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 149 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

