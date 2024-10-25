Tuyển Nhân Viên Đóng Gói thu nhập 2.2 - 2.5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

– Đóng gói các sản phẩm về nguyên liệu làm bánh. nấu ăn, pha chế (các loại bột mì, đường, hạt khô, …)
– Thực hiện các thao tác cân đong, đóng túi, dán nhãn để chia nhỏ sản phẩm từ bao lớn sang túi nhỏ.
– Nhận hàng và kiểm hàng nguyên vật liệu từ bộ phận kho
– Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc trước và sau khi đóng gói

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi từ 1999 đến 2006
– Làm được tối thiểu 5 ca/tuần, có thể làm nhiều hơn
– Chăm chỉ, cẩn thận, khéo léo và có trách nhiệm
– Gắn bó tối thiểu 4 tháng

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: 1.1. Hồ Chí Minh: – Thời gian thử việc: 6 ca – Mức lương thử việc: 85% lương chính thức – Mức lương chính thức: 21.000đ/giờ – 23.000đ/giờ (phụ thuộc năng suất, tổng thu nhập trung bình 2.500.000đ/tháng) 1.2. Hà Nội: – Lương thử việc: 85% lương chính thức – Thời gian thử việc: 6 ca – Lương chính thức: 17.000đ/giờ – 23.000đ/giờ (phụ thuộc năng suất, tổng thu nhập từ 1.600.000đ – 2.200.000đ/tháng)
2. Quyền lợi khác: – Làm việc trong môi trường năng động. – Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

