Tuyển Nhân Viên Đóng Gói thu nhập 2.2 - 2.5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

– Đóng gói các sản phẩm về nguyên liệu làm bánh. nấu ăn, pha chế (các loại bột mì, đường, hạt khô, …)

– Thực hiện các thao tác cân đong, đóng túi, dán nhãn để chia nhỏ sản phẩm từ bao lớn sang túi nhỏ.

– Nhận hàng và kiểm hàng nguyên vật liệu từ bộ phận kho

– Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc trước và sau khi đóng gói

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi từ 1999 đến 2006

– Làm được tối thiểu 5 ca/tuần, có thể làm nhiều hơn

– Chăm chỉ, cẩn thận, khéo léo và có trách nhiệm

– Gắn bó tối thiểu 4 tháng

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: 1.1. Hồ Chí Minh: – Thời gian thử việc: 6 ca – Mức lương thử việc: 85% lương chính thức – Mức lương chính thức: 21.000đ/giờ – 23.000đ/giờ (phụ thuộc năng suất, tổng thu nhập trung bình 2.500.000đ/tháng) 1.2. Hà Nội: – Lương thử việc: 85% lương chính thức – Thời gian thử việc: 6 ca – Lương chính thức: 17.000đ/giờ – 23.000đ/giờ (phụ thuộc năng suất, tổng thu nhập từ 1.600.000đ – 2.200.000đ/tháng)

2. Quyền lợi khác: – Làm việc trong môi trường năng động. – Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

