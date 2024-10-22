Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LEIKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Nhận hàng thành phẩm từ đội KCS

- Gắn tag sản phẩm và dán tem sản phẩm theo đúng mã hàng

- Gấp và đóng gói sản phẩm vào bao bì quy định

- Phân loại sản phẩm theo mã hàng, size số

- Bàn giao các sản phẩm đã hoàn thiện cho đội kho tổng

Giới tính: Nữ Nhanh nhen, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ Không yêu cầu kinh nghiệm. Sức khỏe tốt, chịu được cường độ lao động.

Lương cứng 6.000.000 đồng + PC 500.000 đồng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

