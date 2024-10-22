Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LEIKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEIKA VIỆT NAM
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
- Nhận hàng thành phẩm từ đội KCS
- Gắn tag sản phẩm và dán tem sản phẩm theo đúng mã hàng
- Gấp và đóng gói sản phẩm vào bao bì quy định
- Phân loại sản phẩm theo mã hàng, size số
- Bàn giao các sản phẩm đã hoàn thiện cho đội kho tổng
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ Nhanh nhen, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ Không yêu cầu kinh nghiệm. Sức khỏe tốt, chịu được cường độ lao động.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEIKA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6.000.000 đồng + PC 500.000 đồng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEIKA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
