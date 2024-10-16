Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT An Lạc Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc hoạch định và triển khai vận hành, điều hành Công ty thông qua hệ thống phần mềm Lark Suite. Nghiên cứu ứng dụng đưa AI vào trong doanh nghiệp. Xây dựng, thiết lập các quy trình, chính sách về vận hành giám sát hệ thống . Giám sát hệ thống, phối hợp với các bộ phận đảm bảo vận hành hệ thống hiệu quả. Các công việc theo sự chỉ thị của Tổng Giám Đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế tại các trường Đại học hàng đầu. Không yêu cầu kinh nghiệm, chào đón các bạn sinh viên mới ra trường, chờ bằng. Test IQ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý/Thư ký. Tư duy logic, thông minh, nhanh nhẹn, chủ động. Có khả năng research là một lợi thế. Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi, thích làm việc sáng tạo, khám phá cái mới Cẩn trọng, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật. Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình. Có kỹ năng rà soát, checking, follow công việc của đội nhóm. Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 vnđ/tháng – 15.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....). Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao. Được đề xuất đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai. Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân. Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp. Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,... Hưởng các chế độ, phúc lợi theo Quy chế chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

