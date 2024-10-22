Tuyển Xây dựng CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Xây dựng CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ 2D, 3D Liên hệ các nhà cung cấp, nhà thầu để lấy báo giá, thương thảo hợp đồng Tìm kiếm, mở rộng nhiều Nhà cung cấp, Nhà thầu (báo giá, mẫu vật liệu, năng lực đảm bảo, chế độ bảo hành) Đặt hàng, đặt lịch, thanh quyết toán với thầu phụ theo tiến độ dự án Theo dõi cập nhật vật tư, hạng mục phát sinh tại công trình trong quá trình thi công, phối hợp để kiểm tra giá thành thực tế thi công so với dự toán ban đầu Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ 2D, 3D
Liên hệ các nhà cung cấp, nhà thầu để lấy báo giá, thương thảo hợp đồng
Tìm kiếm, mở rộng nhiều Nhà cung cấp, Nhà thầu (báo giá, mẫu vật liệu, năng lực đảm bảo, chế độ bảo hành)
Đặt hàng, đặt lịch, thanh quyết toán với thầu phụ theo tiến độ dự án
Theo dõi cập nhật vật tư, hạng mục phát sinh tại công trình trong quá trình thi công, phối hợp để kiểm tra giá thành thực tế thi công so với dự toán ban đầu
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về dự toán , quản lý hợp đồng thi công xây dựng, nội thất Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, dự toán nội thất, xây dựng dân dụng; Có hiểu biết về quy trình thi công nội thất, xây dựng nhà ở. Biết sử dụng các bộ Office, Autocad và các phầm mềm dự toán; Am hiểu về vật liệu nội thất, xây dựng là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp đàm phán, trách nhiệm cao với công việc. Tính chính xác và kỹ lưỡng Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về dự toán , quản lý hợp đồng thi công xây dựng, nội thất
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, dự toán nội thất, xây dựng dân dụng;
Có hiểu biết về quy trình thi công nội thất, xây dựng nhà ở.
Biết sử dụng các bộ Office, Autocad và các phầm mềm dự toán;
Am hiểu về vật liệu nội thất, xây dựng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp đàm phán, trách nhiệm cao với công việc.
Tính chính xác và kỹ lưỡng
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000đ-12.500.000đ/tháng + % hoa hồng công trình Lương tháng 13. Hoàn 15% lương / 2 tháng thử việc khi nhân viên gắn bó đủ 12 tháng với công ty Nhân viên gắn bó với công ty trên năm năm được cấp thêm bảo hiểm sức khỏe Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm. Tiệc dinner team, du lịch team building hàng năm. Môi trường làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và phát huy năng lực. Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH). Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và công ty. Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.
Mức lương: 10.000.000đ-12.500.000đ/tháng + % hoa hồng công trình
Lương tháng 13.
Hoàn 15% lương / 2 tháng thử việc khi nhân viên gắn bó đủ 12 tháng với công ty
Nhân viên gắn bó với công ty trên năm năm được cấp thêm bảo hiểm sức khỏe
Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm.
Tiệc dinner team, du lịch team building hàng năm.
Môi trường làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và phát huy năng lực.
Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH).
Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và công ty.
Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-du-toan-noi-that-thu-nhap-10-12-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job220361
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu Công ty TNHH 4Men Group
Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH NGUYÊN
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần AR
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Chi nhánh công ty TNHH Glandcore
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NINA
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Kids Plaza
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HEBE STYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HEBE STYLE
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công Ty TNHH Ichi Ground
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Aia Việt Nam - Kênh Alpha By Aia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 24 Triệu Aia Việt Nam - Kênh Alpha By Aia
12 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại The C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại The C.I.U
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Kiến An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Kiến An Phát
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc TWOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc TWOG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hòa
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Uniktech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Uniktech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Cty TNHH Xưởng Thiết Kế Số 7 (The 7 Studio Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cty TNHH Xưởng Thiết Kế Số 7 (The 7 Studio Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 32 - 50 Triệu IELTS 1984
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm