Tuyển Xây dựng CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ 2D, 3D Liên hệ các nhà cung cấp, nhà thầu để lấy báo giá, thương thảo hợp đồng Tìm kiếm, mở rộng nhiều Nhà cung cấp, Nhà thầu (báo giá, mẫu vật liệu, năng lực đảm bảo, chế độ bảo hành) Đặt hàng, đặt lịch, thanh quyết toán với thầu phụ theo tiến độ dự án Theo dõi cập nhật vật tư, hạng mục phát sinh tại công trình trong quá trình thi công, phối hợp để kiểm tra giá thành thực tế thi công so với dự toán ban đầu Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về dự toán , quản lý hợp đồng thi công xây dựng, nội thất Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, dự toán nội thất, xây dựng dân dụng; Có hiểu biết về quy trình thi công nội thất, xây dựng nhà ở. Biết sử dụng các bộ Office, Autocad và các phầm mềm dự toán; Am hiểu về vật liệu nội thất, xây dựng là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp đàm phán, trách nhiệm cao với công việc. Tính chính xác và kỹ lưỡng Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000đ-12.500.000đ/tháng + % hoa hồng công trình Lương tháng 13. Hoàn 15% lương / 2 tháng thử việc khi nhân viên gắn bó đủ 12 tháng với công ty Nhân viên gắn bó với công ty trên năm năm được cấp thêm bảo hiểm sức khỏe Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm. Tiệc dinner team, du lịch team building hàng năm. Môi trường làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và phát huy năng lực. Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH). Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và công ty. Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME

