Tuyển Thiết kế nội thất Công ty Cổ phần Grande làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Matrix One - Lê Quang Đạo - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Tham gia khảo sát công trình;

- Tính toán, bóc tách khối lượng Đấu thầu/ báo giá các công trình/ hạng mục theo bản vẽ thiết kế/ bản vẽ shop drawing. Theo dõi và cập nhật khối lượng phát sinh trong giai đoạn thi công;

- Phối hợp với Phòng QS, Phòng thi công của các công trình/ hạng mục gửi đến Chủ đầu tư. Theo dõi và lập báo giá phát sinh trong giai đoạn thi công trình CĐT phê duyệt.

- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vấn đề về thanh quyết toán.

- Phân tích đánh giá kiểm tra BOQ

- Phân tích số liệu Đầu vào/ra phối hợp P.QS cảnh báo kịp thời các rủi ro và đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại;

- Lập các văn bản liên quan đến công việc;

- Lập báo cáo công việc theo định kỳ và đột xuất;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ dữ liệu đúng quy định của Công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu năng lực:

- Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng/ Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp,...

- Kinh nghiệm làm việc: ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Yêu cầu khác:

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản: đọc, hiểu

+ Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng MS Word, Excel

+ Biết Autocad cơ bản

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng: đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch, phân tích, giải quyết tình huống.

+ Yêu cầu khác: cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và gắn bó lâu dài.

+ Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực,...

Tại Công ty Cổ phần Grande Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực

-Tham gia bảo hiểm đầy đủ

-Nghỉ lễ Tết theo quy định

-Quà tặng các ngày lễ trong năm, sinh nhật, hiếu hỉ......

-Liên hoan, du lịch theo quy định công ty.

-Được làm việc với các chủ đầu tư đối tác lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Grande

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.