Tuyển Xây dựng Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Công ty TNHH VMD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH VMD Việt Nam

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa A, 190 Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Bóc tách hạng mục, khối lượng từ bản vẽ/hồ sơ thiết kế, tính khối lượng.
Tìm kiếm, đánh giá, so sánh và lựa chọn nhà cung cấp.
Lập bảng báo giá dự án, báo giá phát sinh tương tác trực tiếp với khách hàng.
Kiểm soát tiến độ triển khai công việc.
Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 2 năm làm việc tại các công ty xây dựng, kiến trúc, thi công nội thất.
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản, tìm kiếm thông tin.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc, nội thất.

Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động - thân thiện; hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Làm việc hoàn toàn dân chủ, với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo công ty.
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VMD Việt Nam

Công ty TNHH VMD Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 Phố Nguỵ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

