Tuyển Xây dựng Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam
Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa A, 190 Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
Bóc tách hạng mục, khối lượng từ bản vẽ/hồ sơ thiết kế, tính khối lượng.
Tìm kiếm, đánh giá, so sánh và lựa chọn nhà cung cấp.
Lập bảng báo giá dự án, báo giá phát sinh tương tác trực tiếp với khách hàng.
Kiểm soát tiến độ triển khai công việc.
Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 2 năm làm việc tại các công ty xây dựng, kiến trúc, thi công nội thất.
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản, tìm kiếm thông tin.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc, nội thất.
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản, tìm kiếm thông tin.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc, nội thất.
Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động - thân thiện; hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Làm việc hoàn toàn dân chủ, với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo công ty.
Du lịch hàng năm
Làm việc hoàn toàn dân chủ, với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo công ty.
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI