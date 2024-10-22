Tuyển Xây dựng Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A, 190 Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Bóc tách hạng mục, khối lượng từ bản vẽ/hồ sơ thiết kế, tính khối lượng.

Tìm kiếm, đánh giá, so sánh và lựa chọn nhà cung cấp.

Lập bảng báo giá dự án, báo giá phát sinh tương tác trực tiếp với khách hàng.

Kiểm soát tiến độ triển khai công việc.

Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 2 năm làm việc tại các công ty xây dựng, kiến trúc, thi công nội thất.

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản, tìm kiếm thông tin.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường chuyên ngành về xây dựng, kiến trúc, nội thất.

Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động - thân thiện; hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Làm việc hoàn toàn dân chủ, với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo công ty.

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin