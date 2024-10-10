Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG
- Hà Nội: KĐT Bình Minh The Garden, 93 Đức Giang, Phường Đức Giang,, Long Biên
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Soạn thảo hợp đồng, quyết toán với khách hàng, tổng hợp báo cáo công việc phòng kinh doanh cho Trưởng phòng
Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật, dự án, bóc tách dự toán theo phân công của cấp trên
Tiếp nhận và thực hiện hồ sơ yêu cầu báo giá từ Phòng Sales Marketing (Chủ đầu tư/Thiết kế)
Đọc và hiểu bản vẽ, thực hiện việc bóc tách khối lượng; tính giá dự toán vật liệu trang trí nội thất và đồ gỗ các dự án thi công trang trí nội thất nhằm hoàn thành hồ sơ thầu
Theo dõi, kiểm tra và phối hợp, hỗ trợ bộ phận thu mua làm việc với các nhà cung cấp các đơn vị thầu phụ để kiểm soát giá đầu vào nhập hàng cho công trình
Tính giá trị nghiệm thu từng lần và quyết toán công trình
Thực hiện báo giá phát sinh (sau hợp đồng)
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý và Ban Tổng giám đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm dự toán các công trình nội thất từ 3 năm trở lên
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản
Chịu áp lực tốt, biết lắng nghe và học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó trong công việc
Khả năng quản lý công việc, khả năng đọc và hiểu bản vẽ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương đàm phán theo năng lực Upto 15.000.000đ;
Thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty;
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội thăng tiến;
Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe nhân thọ;
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác phí...;
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
