Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Bình Minh The Garden, 93 Đức Giang, Phường Đức Giang,, Long Biên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Soạn thảo hợp đồng, quyết toán với khách hàng, tổng hợp báo cáo công việc phòng kinh doanh cho Trưởng phòng Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật, dự án, bóc tách dự toán theo phân công của cấp trên Tiếp nhận và thực hiện hồ sơ yêu cầu báo giá từ Phòng Sales Marketing (Chủ đầu tư/Thiết kế) Đọc và hiểu bản vẽ, thực hiện việc bóc tách khối lượng; tính giá dự toán vật liệu trang trí nội thất và đồ gỗ các dự án thi công trang trí nội thất nhằm hoàn thành hồ sơ thầu Theo dõi, kiểm tra và phối hợp, hỗ trợ bộ phận thu mua làm việc với các nhà cung cấp các đơn vị thầu phụ để kiểm soát giá đầu vào nhập hàng cho công trình Tính giá trị nghiệm thu từng lần và quyết toán công trình Thực hiện báo giá phát sinh (sau hợp đồng) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý và Ban Tổng giám đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm dự toán các công trình nội thất từ 3 năm trở lên Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản Chịu áp lực tốt, biết lắng nghe và học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó trong công việc Khả năng quản lý công việc, khả năng đọc và hiểu bản vẽ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương đàm phán theo năng lực Upto 15.000.000đ; Thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty; Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội thăng tiến; Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe nhân thọ; Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác phí...; Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty; Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp; Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ...
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 102 phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

