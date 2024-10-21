Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A30 X3, Ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Bóc Tách khối lượng, Lập dự toán báo giá cho các dự án, công trình

- Làm báo giá dự thầu, tham gia nhóm dự án triển khai đấu thầu

- Tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình theo từng công việc phục vụ công tác thanh, quyết toán công trình.

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các nhà thầu thi công và các nhà cung cấp vật tư, thiết bị.

- Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục.

- Sử dụng phần mềm để tính toán, lưu trữ các phân tích, dự toán.

- Tổng hợp, báo cáo lũy kế giá trị thanh toán và khối lượng vật tư đã nhập về

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa, ...

Chấp nhận sinh viên vừa ra trường, đang chờ bằng

Biết đọc bản vẽ 3D, Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng vẽ 3D trên Solidworks, NX, Inventor,... là 1 lợi thế

Có khả năng bóc tách nguyên vật liệu trên bản vẽ để tính toán giá thành

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7.500.000 – 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực) + Hỗ trợ cơm trưa + Phụ cấp khác

- Được đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách pháp luật

- Chế độ tăng lương 1 năm/lần

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng...

- Thưởng tháng lương thứ 13. Du lịch, nghỉ mát hàng năm và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của công ty

- Công ty có hỗ trợ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT

