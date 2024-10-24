Tuyển Nhân Viên Dự Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thạch Bàn, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đọc bản cơ khí vẽ và tính toán khối lượng chi tiết theo yêu cầu của khách hàng,
- Chi tiết công việc sẽ được hướng dẫn khi vào làm việc.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm vào buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên nam/nữ (22 - 30 tuổi)
- Biết đọc bản vẽ kỹ thuật
- Nhanh nhẹn , chịu khó và có tinh thần ham học hỏi.
- Có khả năng tiếp thu và nắm bắt công việc nhanh.
- Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Ưu tiên:
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan.
- Ứng viên có kinh nghiệm vận hành máy CNC
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương dự kiến (Gross) 7,000,000 vnđ - 15,000,000 vnđ (Tùy vào năng lực và kinh nghiệm)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định và thân thiện
- Cơ hội thăng tiến cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp dành cho những cá nhân có năng lực
- Bảo hiểm bắt buộc và chế độ tăng ca tính trên tổng lương theo hợp đồng lao động
- Nghỉ nhân dịp thành lập công ty bên cạnh các ngày nghỉ Lễ Tết theo Luật định
- Du lịch Công Ty hàng năm, tiệc sinh nhật hàng quý, khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
