Tuyển Nhân Viên Dự Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thạch Bàn, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc bản cơ khí vẽ và tính toán khối lượng chi tiết theo yêu cầu của khách hàng,

- Chi tiết công việc sẽ được hướng dẫn khi vào làm việc.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm vào buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên nam/nữ (22 - 30 tuổi)

- Biết đọc bản vẽ kỹ thuật

- Nhanh nhẹn , chịu khó và có tinh thần ham học hỏi.

- Có khả năng tiếp thu và nắm bắt công việc nhanh.

- Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Ưu tiên:

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan.

- Ứng viên có kinh nghiệm vận hành máy CNC

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương dự kiến (Gross) 7,000,000 vnđ - 15,000,000 vnđ (Tùy vào năng lực và kinh nghiệm)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định và thân thiện

- Cơ hội thăng tiến cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp dành cho những cá nhân có năng lực

- Bảo hiểm bắt buộc và chế độ tăng ca tính trên tổng lương theo hợp đồng lao động

- Nghỉ nhân dịp thành lập công ty bên cạnh các ngày nghỉ Lễ Tết theo Luật định

- Du lịch Công Ty hàng năm, tiệc sinh nhật hàng quý, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.