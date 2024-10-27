Tuyển Nhân Viên Dựng Phim thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận sản phẩm từ kho sản phẩm có sẵn và tiến hành dựng theo tiêu chuẩn sản phẩm của công ty. Dựng sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ Kiểm tra lại phần hình ảnh và âm thanh sản phẩm dựng trên sản phẩm hoàn thành trước khi gửi duyệt Sửa sản phẩm dựng nếu có yêu cầu phát sinh Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere Có khả năng teamwork và phối hợp đội nhóm. Tư duy thẩm mỹ tốt, nhanh nhẹn. Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 triệu -10 triệu + Thưởng + Phụ cấp -> Tổng thu nhập trên 10-15 triệu Thử việc hưởng 100% lương, cấp thiết bị làm việc hiện đại Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài) Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng. Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần Xét tăng lương theo quý Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

