Tuyển Nhân Viên Dựng Phim thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
- Hà Nội: V2
- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhận sản phẩm từ kho sản phẩm có sẵn và tiến hành dựng theo tiêu chuẩn sản phẩm của công ty.
Dựng sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ
Kiểm tra lại phần hình ảnh và âm thanh sản phẩm dựng trên sản phẩm hoàn thành trước khi gửi duyệt
Sửa sản phẩm dựng nếu có yêu cầu phát sinh
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere
Có khả năng teamwork và phối hợp đội nhóm.
Tư duy thẩm mỹ tốt, nhanh nhẹn.
Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8 triệu -10 triệu + Thưởng + Phụ cấp -> Tổng thu nhập trên 10-15 triệu
Thử việc hưởng 100% lương, cấp thiết bị làm việc hiện đại
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Xét tăng lương theo quý
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
