Tuyển Nhân Viên Dựng Phim thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Future Media
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V2

- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận sản phẩm từ kho sản phẩm có sẵn và tiến hành dựng theo tiêu chuẩn sản phẩm của công ty. Dựng sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ Kiểm tra lại phần hình ảnh và âm thanh sản phẩm dựng trên sản phẩm hoàn thành trước khi gửi duyệt Sửa sản phẩm dựng nếu có yêu cầu phát sinh Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere Có khả năng teamwork và phối hợp đội nhóm. Tư duy thẩm mỹ tốt, nhanh nhẹn. Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 triệu -10 triệu + Thưởng + Phụ cấp -> Tổng thu nhập trên 10-15 triệu Thử việc hưởng 100% lương, cấp thiết bị làm việc hiện đại Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài) Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng. Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần Xét tăng lương theo quý Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Future Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Victoria, KĐT Văn Phú, HàĐông, HàNội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

