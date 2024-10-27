Tuyển Nhân Viên Dựng Video thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Phối hợp với biên kịch để edit video theo yêu cầu: Video quảng cáo, phim ngắn, short video tiktok
- Thiết kế thumbnail cho video, banner cho Facebook Ads, và các kênh Social Media..
- Sáng tạo và đề xuất ý tưởng cho các video và design, bắt trend nhạc, hình ảnh,...

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng ổn các công cụ như Premiere, Capcut hay bất cứ phần mềm nào có thể đáp ứng công việc được giao
- Biết sử dụng After Effect, lightroom, các kênh khai thác tư liệu media (video, hiệu ứng, hình ảnh,...) là một lợi thế
- Có kinh nghiệm quay là một lợi thế.
- Ham học hỏi, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đi thị trường khi chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

