Tuyển Nhân Viên Dựng Video thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

- Phối hợp với biên kịch để edit video theo yêu cầu: Video quảng cáo, phim ngắn, short video tiktok

- Thiết kế thumbnail cho video, banner cho Facebook Ads, và các kênh Social Media..

- Sáng tạo và đề xuất ý tưởng cho các video và design, bắt trend nhạc, hình ảnh,...

- Sử dụng ổn các công cụ như Premiere, Capcut hay bất cứ phần mềm nào có thể đáp ứng công việc được giao

- Biết sử dụng After Effect, lightroom, các kênh khai thác tư liệu media (video, hiệu ứng, hình ảnh,...) là một lợi thế

- Có kinh nghiệm quay là một lợi thế.

- Ham học hỏi, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Du lịch hằng năm cùng công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đi thị trường khi chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

