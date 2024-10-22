Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phân khu San hô 2A, Vin Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Vận hành các gian hàng trên sàn TMĐT Đề xuất, xây dựng, giám sát và triển khai quy trình vận hành kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT). Đề xuất các chương trình khuyến mãi, các hoạt động truyền thông, ... nhằm gia tăng lượng khách hàng truy cập và mua sắm. Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách sử dụng hàng năm của bộ phận trong hạn mức đã xác định. Phân tích, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh và hiệu quả các kênh online và đề xuất, cải thiện nhằm phát triển cho hoạt động E-com. Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai chương trình để đạt mục tiêu gia tăng doanh số, phát triển thương hiệu. Báo cáo và phân tích, đánh giá kết quả các chương trình, chiến dịch gửi cấp QLTT

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 23 tuổi trở lên Tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành kinh tế, kỹ thuật như HUST, NEU, FTU, UEB,... Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp bằng giỏi Ưu tiên các bạn đã làm trong ngành hoặc yêu thích lĩnh vực thương mại điện tử Có khả năng tư duy về mặt số liệu ƯU TIÊN ỨNG VIÊN ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM VẬN HÀNH TIKTOKSHOP

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ Được training, học hỏi kiến thức chuyên môn. Du lịch, teambuilding tối thiểu 1 năm/lần. Có 12 ngày nghỉ phép năm. Đóng BHXH khi hết thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

