Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH LOR Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH LOR Entertainment
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH LOR Entertainment

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công ty TNHH LOR Entertainment

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Green Star 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Cắt, ghép và edit video game Chèn hiệu ứng, âm thanh vào video Biết chơi game là một lợi thế
Cắt, ghép và edit video game
Chèn hiệu ứng, âm thanh vào video
Biết chơi game là một lợi thế

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

❖ Đã tốt nghiệp các trường đại học (Không yêu cầu đúng chuyên môn), Cao đẳng.
❖ Không yêu cầu kinh nghiệm
❖ Độ tuổi ưu tiên từ 2k1- 2k4
❖ Được hướng dẫn chi tiết công việc cho người mới
❖ Nghiêm túc và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH LOR Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

❖ Lương từ 7tr - 12tr + Phụ cấp + Thưởng KPIs tùy theo năng lực của bạn + Thưởng nóng
❖ Được cung cấp thiết bị dựng xịn sò, chuyên nghiệp
❖ Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo
❖ Thưởng các dịp lễ, tết
❖ Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
❖ Giờ làm hành chính sáng 8h tới 12h chiều 13h30 đến 17h30 (Nghỉ chủ nhật và chiều thứ 7 hàng tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LOR Entertainment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LOR Entertainment

Công ty TNHH LOR Entertainment

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu thương mại - Chung cư Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

