Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH LOR Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Green Star 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Cắt, ghép và edit video game Chèn hiệu ứng, âm thanh vào video Biết chơi game là một lợi thế

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

❖ Đã tốt nghiệp các trường đại học (Không yêu cầu đúng chuyên môn), Cao đẳng.

❖ Không yêu cầu kinh nghiệm

❖ Độ tuổi ưu tiên từ 2k1- 2k4

❖ Được hướng dẫn chi tiết công việc cho người mới

❖ Nghiêm túc và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH LOR Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

❖ Lương từ 7tr - 12tr + Phụ cấp + Thưởng KPIs tùy theo năng lực của bạn + Thưởng nóng

❖ Được cung cấp thiết bị dựng xịn sò, chuyên nghiệp

❖ Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo

❖ Thưởng các dịp lễ, tết

❖ Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

❖ Giờ làm hành chính sáng 8h tới 12h chiều 13h30 đến 17h30 (Nghỉ chủ nhật và chiều thứ 7 hàng tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LOR Entertainment

