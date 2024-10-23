Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 44 Tư Đình, Long Biên

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình quay video, thực hiện các công đoạn chỉnh sửa video theo yêu cầu của công ty Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp để cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề, chỉnh màu sắc, độ sáng, độ tương phản, ... cho video. Thực hiện các công đoạn xử lý video như: cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề, chỉnh màu sắc, độ sáng, độ tương phản, ... Làm việc theo nhóm, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành sản phẩm video. Luôn cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực chỉnh sửa video.

Tham gia vào quá trình quay video, thực hiện các công đoạn chỉnh sửa video theo yêu cầu của công ty

Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp để cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề, chỉnh màu sắc, độ sáng, độ tương phản, ... cho video.

Thực hiện các công đoạn xử lý video như: cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề, chỉnh màu sắc, độ sáng, độ tương phản, ...

Làm việc theo nhóm, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành sản phẩm video.

Luôn cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực chỉnh sửa video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm Có kiến thức cơ bản về các phần mềm chỉnh sửa video Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao. Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo. Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách hiệu quả.

Kinh nghiệm 2 năm

Có kiến thức cơ bản về các phần mềm chỉnh sửa video

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo.

Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách hiệu quả.

Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Các chế độ theo nhà nước quy định, BHXH

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Các chế độ theo nhà nước quy định, BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin