Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
- Hà Nội: Số 12 ngõ 44 Tư Đình, Long Biên
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình quay video, thực hiện các công đoạn chỉnh sửa video theo yêu cầu của công ty
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp để cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề, chỉnh màu sắc, độ sáng, độ tương phản, ... cho video.
Thực hiện các công đoạn xử lý video như: cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề, chỉnh màu sắc, độ sáng, độ tương phản, ...
Làm việc theo nhóm, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành sản phẩm video.
Luôn cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực chỉnh sửa video.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 năm
Có kiến thức cơ bản về các phần mềm chỉnh sửa video
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo.
Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách hiệu quả.
Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Các chế độ theo nhà nước quy định, BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
