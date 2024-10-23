Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà Mộc Gia, 92 Yên Thế, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, video chất lượng cao cho các dự án marketing và truyền thông.
- Phối hợp làm việc với đội ngũ marketing, truyền thông hoặc Agency để tìm hiểu yêu cầu, lên ý tưởng cho các dự án, thực hiện và nghiệm thu các chiến dịch video đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Tạo ra các yếu tố đồ họa và hiệu ứng đặc biệt, sáng tạo để tăng cường chất lượng video.
- Đảm bảo tất cả các video tuân thủ các quy chuẩn thương hiệu và quy chuẩn nền tảng kênh đăng tải hoặc theo yêu cầu của công ty.
- Quản lý toàn bộ quá trình sản xuất video từ lên ý tưởng, viết kịch bản, lên kế hoạch chi tiết cho từng cảnh quay, quay phim, chỉnh sửa đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.
- Đề xuất mua sắm, sử dụng, quản lý và bảo dưỡng các thiết bị quay phim, chỉnh sửa video.
- Lưu trữ và quản lý các tài nguyên video và sản phẩm đồ họa một cách khoa học và hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có chứng chỉ hoặc khóa đào tạo về chỉnh sửa video là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và chỉnh sửa video hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-13tr+++
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h00-17h30)
- Được tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi của công ty.
- Chế độ nghỉ lễ và thưởng các ngày lễ tết.
- Được tham gia các khóa học, đào tạo nâng cao năng lực hàng tháng.
- Môi trường sáng tạo, năng động, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20/2, Đường Mai Kính, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-editor-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job222279
