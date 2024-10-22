Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sản phẩm: Đồ gia dụng, đồ điện, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, đồ hanmade,...... Quay edit các video giới thiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm của công ty Edit video trên các nền tảng Tiktok, Shopee (cắt ghép hình ảnh theo kịch bản, làm hiệu ứng hình ảnh, chữ, nhạc nền,...) Hỗ trợ chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh sản phẩm của công ty khi có yêu cầu Tham gia xây dựng kịch bản video ngắn trên nền tảng Tiktok Theo dõi hiệu quả video đã đăng tải, đánh giá & cải thiện nội dung để đạt được mục tiêu Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Sản phẩm: Đồ gia dụng, đồ điện, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, đồ hanmade,......
Quay edit các video giới thiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm của công ty
Edit video trên các nền tảng Tiktok, Shopee (cắt ghép hình ảnh theo kịch bản, làm hiệu ứng hình ảnh, chữ, nhạc nền,...)
Hỗ trợ chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh sản phẩm của công ty khi có yêu cầu
Tham gia xây dựng kịch bản video ngắn trên nền tảng Tiktok
Theo dõi hiệu quả video đã đăng tải, đánh giá & cải thiện nội dung để đạt được mục tiêu
Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe premiere, Capcut, Camtasia... Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với sản phẩm do bản thân phụ trách Ưu tiên UV có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Đã từng làm lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng...là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe premiere, Capcut, Camtasia...
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với sản phẩm do bản thân phụ trách
Ưu tiên UV có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Đã từng làm lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng...là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh hấp dẫn: Lương CB 10-15M (hoặc deal theo năng lực) + Thưởng hiệu quả công việc + Phụ cấp Thử việc 2 tháng, lên chính thức được đóng BHXH Nghỉ lễ, Tết và được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Mức lương cạnh tranh hấp dẫn: Lương CB 10-15M (hoặc deal theo năng lực) + Thưởng hiệu quả công việc + Phụ cấp
Thử việc 2 tháng, lên chính thức được đóng BHXH
Nghỉ lễ, Tết và được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

