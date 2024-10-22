Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP
- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sản phẩm: Đồ gia dụng, đồ điện, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, đồ hanmade,......
Quay edit các video giới thiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm của công ty
Edit video trên các nền tảng Tiktok, Shopee (cắt ghép hình ảnh theo kịch bản, làm hiệu ứng hình ảnh, chữ, nhạc nền,...)
Hỗ trợ chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh sản phẩm của công ty khi có yêu cầu
Tham gia xây dựng kịch bản video ngắn trên nền tảng Tiktok
Theo dõi hiệu quả video đã đăng tải, đánh giá & cải thiện nội dung để đạt được mục tiêu
Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe premiere, Capcut, Camtasia...
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với sản phẩm do bản thân phụ trách
Ưu tiên UV có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Đã từng làm lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng...là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh hấp dẫn: Lương CB 10-15M (hoặc deal theo năng lực) + Thưởng hiệu quả công việc + Phụ cấp
Thử việc 2 tháng, lên chính thức được đóng BHXH
Nghỉ lễ, Tết và được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
