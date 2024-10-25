Tuyển Nhân Viên Editor thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sản phẩm: Đồ gia dụng, đồ điện, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, đồ hanmade,...... Quay edit các video giới thiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm của công ty Edit video trên các nền tảng Tiktok, Shopee (cắt ghép hình ảnh theo kịch bản, làm hiệu ứng hình ảnh, chữ, nhạc nền,...) Hỗ trợ chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh sản phẩm của công ty khi có yêu cầu Tham gia xây dựng kịch bản video ngắn trên nền tảng Tiktok Theo dõi hiệu quả video đã đăng tải, đánh giá & cải thiện nội dung để đạt được mục tiêu Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Sản phẩm: Đồ gia dụng, đồ điện, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, đồ hanmade,......

Quay edit các video giới thiệu sản phẩm và mô tả sản phẩm của công ty

Edit video trên các nền tảng Tiktok, Shopee (cắt ghép hình ảnh theo kịch bản, làm hiệu ứng hình ảnh, chữ, nhạc nền,...)

Hỗ trợ chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh sản phẩm của công ty khi có yêu cầu

Tham gia xây dựng kịch bản video ngắn trên nền tảng Tiktok

Theo dõi hiệu quả video đã đăng tải, đánh giá & cải thiện nội dung để đạt được mục tiêu

Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe premiere, Capcut, Camtasia... Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với sản phẩm do bản thân phụ trách Ưu tiên UV có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Đã từng làm lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng...là 1 lợi thế

Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video như: Adobe premiere, Capcut, Camtasia...

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với sản phẩm do bản thân phụ trách

Ưu tiên UV có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Đã từng làm lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng...là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh hấp dẫn: Lương CB 10-15M (hoặc deal theo năng lực) + Thưởng hiệu quả công việc + Phụ cấp Thử việc 2 tháng, lên chính thức được đóng BHXH Nghỉ lễ, Tết và được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

Mức lương cạnh tranh hấp dẫn: Lương CB 10-15M (hoặc deal theo năng lực) + Thưởng hiệu quả công việc + Phụ cấp

Thử việc 2 tháng, lên chính thức được đóng BHXH

Nghỉ lễ, Tết và được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin