Tuyển Nhân Viên Editor thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 GALAXY 4 , 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Edit, biên tập video theo yêu cầu
Thiết kế, chỉnh sửa ảnh thumbnail youtube
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Edit, biên tập video theo yêu cầu
Thiết kế, chỉnh sửa ảnh thumbnail youtube
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: dưới 26 tuổi Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere/ Capcut Đã có kinh nghiệm chỉnh sửa, edit video 1 năm Đã dùng thành thạo các tool AI: ChatGPT, các phần mềm tạo ảnh, các phần mềm tạo video và âm nhạc. Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)
Độ tuổi: dưới 26 tuổi
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere/ Capcut
Đã có kinh nghiệm chỉnh sửa, edit video 1 năm
Đã dùng thành thạo các tool AI: ChatGPT, các phần mềm tạo ảnh, các phần mềm tạo video và âm nhạc.
Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay
Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc
Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)
Độ tuổi: dưới 26 tuổi
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere/ Capcut
Đã có kinh nghiệm chỉnh sửa, edit video 1 năm
Đã dùng thành thạo các tool AI: ChatGPT, các phần mềm tạo ảnh, các phần mềm tạo video và âm nhạc.
Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay
Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc
Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)
Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương - thưởng
Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 + Thưởng
Được đánh giá tăng lương theo PP tích điểm
Các khoản thưởng chung, thưởng KQKD phụ trội hằng tháng
Nhận thưởng nóng cá nhân, đội nhóm xuất sắc ngay theo từng tuần, từng tháng, từng sản phẩm
Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo
Thưởng tháng lương 13
Thưởng tết m lịch
2. Phúc lợi
Phụ cấp & Trợ cấp: Ăn trưa 720,000 VNĐ/tháng
PC trách nhiệm 500,000 – 5,000,000 VNĐ/tháng
Phụ cấp trang phục 4,000,000VNĐ/năm.
Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước, Sinh nhật, các chế độ ốm đau hiếu hỷ đầy đủ; Người lao động sinh con; Người lao động kết hôn; Thưởng thêm các ngày sinh nhật Công ty, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel;
Ngày phép giữ nguyên lương: 12 ngày/năm
Các hoạt độngTeamwork, Teambuilding, Du lịch định kỳ
Hỗ trợ chi phí tập Gym hàng tháng, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 + Thưởng
Được đánh giá tăng lương theo PP tích điểm
Các khoản thưởng chung, thưởng KQKD phụ trội hằng tháng
Nhận thưởng nóng cá nhân, đội nhóm xuất sắc ngay theo từng tuần, từng tháng, từng sản phẩm
Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo
Thưởng tháng lương 13
Thưởng tết m lịch
2. Phúc lợi
Phụ cấp & Trợ cấp: Ăn trưa 720,000 VNĐ/tháng
PC trách nhiệm 500,000 – 5,000,000 VNĐ/tháng
Phụ cấp trang phục 4,000,000VNĐ/năm.
Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước, Sinh nhật, các chế độ ốm đau hiếu hỷ đầy đủ; Người lao động sinh con; Người lao động kết hôn; Thưởng thêm các ngày sinh nhật Công ty, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel;
Ngày phép giữ nguyên lương: 12 ngày/năm
Các hoạt độngTeamwork, Teambuilding, Du lịch định kỳ
Hỗ trợ chi phí tập Gym hàng tháng, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI