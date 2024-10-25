Tuyển Nhân Viên Editor thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 GALAXY 4 , 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Edit, biên tập video theo yêu cầu Thiết kế, chỉnh sửa ảnh thumbnail youtube Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Edit, biên tập video theo yêu cầu

Thiết kế, chỉnh sửa ảnh thumbnail youtube

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 26 tuổi Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere/ Capcut Đã có kinh nghiệm chỉnh sửa, edit video 1 năm Đã dùng thành thạo các tool AI: ChatGPT, các phần mềm tạo ảnh, các phần mềm tạo video và âm nhạc. Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)

Độ tuổi: dưới 26 tuổi

Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere/ Capcut

Đã có kinh nghiệm chỉnh sửa, edit video 1 năm

Đã dùng thành thạo các tool AI: ChatGPT, các phần mềm tạo ảnh, các phần mềm tạo video và âm nhạc.

Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay

Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc

Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)

Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương - thưởng

Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 + Thưởng

Được đánh giá tăng lương theo PP tích điểm

Các khoản thưởng chung, thưởng KQKD phụ trội hằng tháng

Nhận thưởng nóng cá nhân, đội nhóm xuất sắc ngay theo từng tuần, từng tháng, từng sản phẩm

Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo

Thưởng tháng lương 13

Thưởng tết m lịch

2. Phúc lợi

Phụ cấp & Trợ cấp: Ăn trưa 720,000 VNĐ/tháng

PC trách nhiệm 500,000 – 5,000,000 VNĐ/tháng

Phụ cấp trang phục 4,000,000VNĐ/năm.

Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước, Sinh nhật, các chế độ ốm đau hiếu hỷ đầy đủ; Người lao động sinh con; Người lao động kết hôn; Thưởng thêm các ngày sinh nhật Công ty, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel;

Ngày phép giữ nguyên lương: 12 ngày/năm

Các hoạt độngTeamwork, Teambuilding, Du lịch định kỳ

Hỗ trợ chi phí tập Gym hàng tháng, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin