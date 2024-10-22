Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 09, Manor 2str, Sunrise C, The Manor Central, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quay dựng và chỉnh sửa video quảng cáo, video sản phẩm truyền thông Tham gia xây dựng ý tưởng truyền thông video, dự án truyền thông Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành hàng tiêu dùng Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm (Không có kinh nghiệm được đào tạo) Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, khóa đào tạo media tương đương Thông thạo 1 trong các phần mềm chỉnh sửa video như Cupcut, Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro... Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt và hiểu biết về xu hướng video marketing Nắm vững các kỹ thuật quay phim, dựng phim cơ bản Có kiến thức về digital marketing và social media marketing Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập tốt Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng deadline Tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thách thức mới

Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000- 12.000.000 (Bao gồm: LCB+PC+thưởng) Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng digital marketing toàn diện Được đào tạo chuyên sâu về sản xuất video marketing chuyên nghiệp Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng do công ty tổ chức Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng theo hiệu quả công việc Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng nếu có năng lực Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

