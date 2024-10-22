Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI
- Hà Nội: Số 09, Manor 2str, Sunrise C, The Manor Central, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Quay dựng và chỉnh sửa video quảng cáo, video sản phẩm truyền thông
Tham gia xây dựng ý tưởng truyền thông video, dự án truyền thông
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành hàng tiêu dùng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu
Quay dựng và chỉnh sửa video quảng cáo, video sản phẩm truyền thông
Tham gia xây dựng ý tưởng truyền thông video, dự án truyền thông
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành hàng tiêu dùng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông thương hiệu
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm (Không có kinh nghiệm được đào tạo)
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, khóa đào tạo media tương đương
Thông thạo 1 trong các phần mềm chỉnh sửa video như Cupcut, Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro...
Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt và hiểu biết về xu hướng video marketing
Nắm vững các kỹ thuật quay phim, dựng phim cơ bản
Có kiến thức về digital marketing và social media marketing
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập tốt
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng deadline
Tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thách thức mới
Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 7.000.000- 12.000.000 (Bao gồm: LCB+PC+thưởng)
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng digital marketing toàn diện
Được đào tạo chuyên sâu về sản xuất video marketing chuyên nghiệp
Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng do công ty tổ chức
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng theo hiệu quả công việc
Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng nếu có năng lực
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI