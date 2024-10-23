Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99
- Hà Nội: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội., Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Dựng video cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh..
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.Phối hợp bộ
phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.
Sản phẩm: Sữa dinh dưỡng
Thời gian làm việc: sáng 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 1h30p)
Địa điểm làm việc: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết cơ bản về thiết kế, công cụ photoshop, canva,...
Kinh nghiệm >6 tháng
Thành thạo các công cụ cắt ghép video : premiere, capcut...
Có máy tính cá nhân ( laptop hoặc máy PC)
Đam mê, sáng tạo, yêu thích công việc
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000đ + thưởng + %doanh số
Thu nhập ổn định
Được đào tạo và hướng dẫn thêm về chuyên môn, nghiệp vụ
Hưởng đầy đủ chế độ thưởng ngày lễ tết, tháng lương 13
Chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, sinh con,...
Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng
Funny time ( hoa quả, trà sữa, bánh kẹo,...)
Du lịch 1-2 lần/năm
Tham gia các CLB của công ty ( chạy bộ, cầu lông, yoga,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
