Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Dựng video cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.. Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty. Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức. Sản phẩm: Sữa dinh dưỡng Thời gian làm việc: sáng 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 1h30p) Địa điểm làm việc: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Dựng video cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh..

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.Phối hợp bộ

phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Sản phẩm: Sữa dinh dưỡng

Thời gian làm việc: sáng 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 1h30p)

Địa điểm làm việc: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết cơ bản về thiết kế, công cụ photoshop, canva,... Kinh nghiệm >6 tháng Thành thạo các công cụ cắt ghép video : premiere, capcut... Có máy tính cá nhân ( laptop hoặc máy PC) Đam mê, sáng tạo, yêu thích công việc Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến

Biết cơ bản về thiết kế, công cụ photoshop, canva,...

Kinh nghiệm >6 tháng

Thành thạo các công cụ cắt ghép video : premiere, capcut...

Có máy tính cá nhân ( laptop hoặc máy PC)

Đam mê, sáng tạo, yêu thích công việc

Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000đ + thưởng + %doanh số Thu nhập ổn định Được đào tạo và hướng dẫn thêm về chuyên môn, nghiệp vụ Hưởng đầy đủ chế độ thưởng ngày lễ tết, tháng lương 13 Chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, sinh con,... Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng Funny time ( hoa quả, trà sữa, bánh kẹo,...) Du lịch 1-2 lần/năm Tham gia các CLB của công ty ( chạy bộ, cầu lông, yoga,...)

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000đ + thưởng + %doanh số

Thu nhập ổn định

Được đào tạo và hướng dẫn thêm về chuyên môn, nghiệp vụ

Hưởng đầy đủ chế độ thưởng ngày lễ tết, tháng lương 13

Chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, sinh con,...

Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng

Funny time ( hoa quả, trà sữa, bánh kẹo,...)

Du lịch 1-2 lần/năm

Tham gia các CLB của công ty ( chạy bộ, cầu lông, yoga,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin