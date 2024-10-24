Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa An Bình, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của nhãn hàng Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất và yêu cầu của trưởng bộ phận Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, Video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm. Phối hợp team truyển thông và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty. Phối hợp cùng team truyền thông và yêu cầu của trưởng bộ phận thực hiện các dự án của team
Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của nhãn hàng
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất và yêu cầu của trưởng bộ phận
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, Video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Phối hợp team truyển thông và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
Phối hợp cùng team truyền thông và yêu cầu của trưởng bộ phận thực hiện các dự án của team

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan là một lợi thế
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Có khả năng làm việc đội nhóm, bền bỉ khi làm việc một mình.
Tình thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, có trách nhiệm trong công việc học tập.
Phối hợp với các nhân sự khác trong dự án để hoàn chỉnh sản phẩm.

Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-15 triệu (deal theo năng lực) + thưởng
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
8h20 - 17h30 từ thứ 2-thứ 7 (nghỉ trưa 11h50 - 13h30)
Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

