Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998
- Hà Nội: Tòa An Bình, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của nhãn hàng
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất và yêu cầu của trưởng bộ phận
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, Video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Phối hợp team truyển thông và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
Phối hợp cùng team truyền thông và yêu cầu của trưởng bộ phận thực hiện các dự án của team
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Có khả năng làm việc đội nhóm, bền bỉ khi làm việc một mình.
Tình thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, có trách nhiệm trong công việc học tập.
Phối hợp với các nhân sự khác trong dự án để hoàn chỉnh sản phẩm.
Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 Thì Được Hưởng Những Gì
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
8h20 - 17h30 từ thứ 2-thứ 7 (nghỉ trưa 11h50 - 13h30)
Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
