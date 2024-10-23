Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chỉnh sửa và biên tập video từ các nguồn khác nhau để tạo ra các sản phẩm video chất lượng cao. Dạng video chính là video bán hàng.

• Thực hiện cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, và đồ họa vào video.

• Phối hợp với đội ngũ sản xuất, thiết kế, và marketing để hoàn thiện các sản phẩm video theo yêu cầu.

• Quản lý và tổ chức các tệp video một cách hiệu quả.

• Đề xuất ý tưởng sáng tạo và phương pháp tối ưu hóa quy trình làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa video.

• Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, Final Cut Pro, After Effects, hoặc các phần mềm tương tự.

• Kỹ năng làm việc với âm thanh và đồ họa chuyển động là một lợi thế.

• Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và chú ý đến chi tiết.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường truyền thông, quảng cáo, hoặc sản xuất phim.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAX EAGLE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAX EAGLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin