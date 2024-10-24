Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 76, Đường 13, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

-Dựng các clip quảng cáo giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp, bản tin, các video nội bộ phục vụ truyền thông nội bộ.

-Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức

-Xuất bản video trên Social (kênh youtube, fanpage, website,...)

-Biên tập, quay clip, dựng clip, xử lý video, xử lý hình ảnh.

-Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh.

-Có thể tham gia xây dựng ý tưởng về hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.

-Hỗ trợ công việc của các bộ phận khác như Nhân Sự, Kinh doanh, Event.

-Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

-Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, hoặc Truyền thông đa phương tiện.

-Có kiến thức về các ngành công nghiệp điện ảnh và sản xuất phim, kiến thức về các phần mềm dựng phim.

-Có kiến thức tốt về nhiếp ảnh, âm thanh, thiết kế.

-Đọc kịch bản và có tư duy chuyển tải dữ liệu nội dung sang hình ảnh.

-Có kỹ năng chụp ảnh, quay phim là một lợi thế.

-Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ chuyên ngành như Adobe Premiere, Adobe After Effect, Adobe PS, AI.

-Kỹ thuật làm phim và nghệ thuật làm phim.

-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm vị trí Editor.

-Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc là một lợi thế.

-Kiến thức về marketing, quảng cáo và kinh doanh.

-Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhận lương tháng 13, tháng 14 và thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng cuối năm

- Được hưởng các kỳ nghỉ trong năm, tham gia hoạt động phong trào, sinh nhật, du lịch hàng năm theo qui định của Công ty

- Chế độ nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

- Được xem xét nâng lương, cấp đồng phục hằng năm.

- Được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đầy đủ theo pháp luật.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động.

- Cơ hội thăng tiến

- Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty. (BHXH, BHYT...)

