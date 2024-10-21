Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh đăng tải truyền thông Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất và yêu cầu của trưởng bộ phận Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, Video giới thiệu doanh nghiệp, mô tả doanh nghiệp Phối hợp team truyền thông và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty Phối hợp cùng team truyền thông và yêu cầu của trưởng bộ phận thực hiện các dự án của team
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp /chuyên môn : Tốt nghiệp Đại học Kinh nghiệm làm việc : Có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm Yêu cầu khác : Có khả năng làm việc đội nhóm, bền bỉ khi làm việc một mình Tình thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, có trách nhiệm trong công việc học tập Phối hợp với các nhân sự khác trong dự án để hoàn chỉnh sản phẩm Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng Thu nhập: LCB 8M-12M + Thưởng hoa hồng theo doanh số các chi nhánh Phúc lợi khác: Chỗ gửi xe free Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, 1 tháng được nghỉ linh các ngày chủ nhật Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56-57 Đường 23 Khu Đô Thị TP Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

