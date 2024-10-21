Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
- Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh đăng tải truyền thông
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo ý tưởng sản xuất và yêu cầu của trưởng bộ phận
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, Video giới thiệu doanh nghiệp, mô tả doanh nghiệp
Phối hợp team truyền thông và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty
Phối hợp cùng team truyền thông và yêu cầu của trưởng bộ phận thực hiện các dự án của team
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp /chuyên môn : Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm làm việc : Có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm
Yêu cầu khác : Có khả năng làm việc đội nhóm, bền bỉ khi làm việc một mình
Tình thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, có trách nhiệm trong công việc học tập
Phối hợp với các nhân sự khác trong dự án để hoàn chỉnh sản phẩm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/ thưởng Thu nhập: LCB 8M-12M + Thưởng hoa hồng theo doanh số các chi nhánh
LCB 8M-12M + Thưởng hoa hồng theo doanh số các chi nhánh
Phúc lợi khác: Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, 1 tháng được nghỉ linh các ngày chủ nhật
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
