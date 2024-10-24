Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

công ty TNHH CSGVINA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
công ty TNHH CSGVINA

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại công ty TNHH CSGVINA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án
Đưa ra kiến nghị, đề xuất để thể hiện các ý tưởng thiết kế thành các hình ảnh trực quan
Tổ chức việc thực hiện công tác thiết kế hình ảnh, video
Cập nhật nội dung video, hình ảnh lên kênh YouTube

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích và muốn học hỏi về Youtube
Có trên 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương
Ứng viên sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế After Effect, Photoshop, Premiere, Illustrator, biết làm VFX (Visual Effects Artist)
Có kiến thức về hình ảnh, bố cục và thẩm mỹ tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc
Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển

Tại công ty TNHH CSGVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ máy tính làm việc
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH CSGVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH CSGVINA

công ty TNHH CSGVINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK10-5, Khu đô thị mới Văn Khê , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

