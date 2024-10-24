Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Khê, Hà Đông

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chịu trách nhiệm sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án

Đưa ra kiến nghị, đề xuất để thể hiện các ý tưởng thiết kế thành các hình ảnh trực quan

Tổ chức việc thực hiện công tác thiết kế hình ảnh, video

Cập nhật nội dung video, hình ảnh lên kênh YouTube

Yêu Cầu Công Việc

Yêu thích và muốn học hỏi về Youtube

Có trên 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương

Ứng viên sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế After Effect, Photoshop, Premiere, Illustrator, biết làm VFX (Visual Effects Artist)

Có kiến thức về hình ảnh, bố cục và thẩm mỹ tốt

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc

Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển

Tại công ty TNHH CSGVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ máy tính làm việc

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH CSGVINA

