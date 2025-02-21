Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên kênh Facebook

Theo dõi, đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách

Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp

Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo

Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh

Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng

Tham mưu phương án thúc đẩy kết quả team

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm về Facebook Ads ....

Có tư duy logic và phân tích, nắm bắt thị trường cũng như khai thác và update thông tin

Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có trách nhiệm và đảm bảo hiệu suất công việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực các sản phẩm mẹ & bé, hoặc TPCN là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Cơ cấu lương: Lương cứng + PC + hoa hồng

Lương cứng + PC + hoa hồng

Lương cứng: 8.000.000 - upto 15.000.000 VND

Thu nhập TB: 20.000.0000 - 25.000.000 VND (Không giới hạn)

20.000.0000 - 25.000.000 VND (Không giới hạn)

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Thưởng sáng kiến, kaizen theo phong trào phát động hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin