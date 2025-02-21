Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên kênh Facebook
Theo dõi, đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách
Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp
Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo
Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh
Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng
Tham mưu phương án thúc đẩy kết quả team
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy logic và phân tích, nắm bắt thị trường cũng như khai thác và update thông tin
Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có trách nhiệm và đảm bảo hiệu suất công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực các sản phẩm mẹ & bé, hoặc TPCN là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ cấu lương: Lương cứng + PC + hoa hồng
Lương cứng: 8.000.000 - upto 15.000.000 VND
Thu nhập TB: 20.000.0000 - 25.000.000 VND (Không giới hạn)
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Thưởng sáng kiến, kaizen theo phong trào phát động hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI