Tuyển Nhân Viên Giám Sát Camera thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
- Hà Nội: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Giám sát nhân viên về việc chấp hành quy định về thời gian làm việc, đồng phục, tác phong, thái độ làm việc, dịch vụ khách hàng
Checklist theo bản chấm có sẵn thuộc quyền quản lý phòng QA/QC
Góp ý, bổ sung sửa đổi bản chấm phù hợp với Vận hành của Nhà hàng
Nắm vững kiến thức Quy định, Nội quy và Chart món của Công ty để thuận tiện trong quá trình check camera
Check lại các sự vụ theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Trưởng Bộ phận
Quan sát, Phát hiện kịp thời các sự vụ, đối tượng bất thường trong quá trình check trực tiếp các cơ sở, báo cáo Ban Giám đốc/Trưởng Bộ phận để có hướng xử lý kịp thời
Quan sát nhắc nhở các cơ sở sử dụng hệ thống vật chất kỹ thuật đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Khi có dấu hiệu của sự cố bất thường (hỏa hoạn, tai nạn lao động, ...) cần báo ngay cho quản lý cơ sở và Ban Giám đốc/Trưởng Bộ phận.
Tổng hợp các sự vụ trong ngày, báo cáo Ban Giám đốc/Trưởng Bộ phận và đề xuất hướng xử lý
Tuyệt đối bảo mật thông tin hệ thống
Làm báo cáo tuần/báo cáo tháng, tổng hợp, so sánh các lỗi Nhà hàng đang gặp phải.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các ngành nghề
Nắm được các kiến thức cơ bản hệ thống thông tin, sử dụng máy tính thành thạo
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm check cam tại Hệ thống chuỗi Nhà hàng/ Chấp nhận ứng viên không có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo)
Có khả năng làm việc độc lập
Có hiểu biết về hệ thống camera quan sát, kỹ năng giám sát, xử lý tình huống nhanh nhạy, quyết đoán.
Cẩn thận, công bằng, trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Phụ cấp ăn ca 800.000VNĐ/tháng (đối với nhân viên full-time)
Được học hỏi, nâng cao nghiệp vụ về quản lý chất lượng trong ngành F&B
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, thưởng Tết, sinh nhật, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng thuộc hệ thống Golden Shark
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động (Sếp trẻ, nhiệt tình, vui tính)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
