Tuyển Nhân Viên Giám Sát Camera thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Giám sát nhân viên về việc chấp hành quy định về thời gian làm việc, đồng phục, tác phong, thái độ làm việc, dịch vụ khách hàng Checklist theo bản chấm có sẵn thuộc quyền quản lý phòng QA/QC Góp ý, bổ sung sửa đổi bản chấm phù hợp với Vận hành của Nhà hàng Nắm vững kiến thức Quy định, Nội quy và Chart món của Công ty để thuận tiện trong quá trình check camera Check lại các sự vụ theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Trưởng Bộ phận Quan sát, Phát hiện kịp thời các sự vụ, đối tượng bất thường trong quá trình check trực tiếp các cơ sở, báo cáo Ban Giám đốc/Trưởng Bộ phận để có hướng xử lý kịp thời Quan sát nhắc nhở các cơ sở sử dụng hệ thống vật chất kỹ thuật đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Khi có dấu hiệu của sự cố bất thường (hỏa hoạn, tai nạn lao động, ...) cần báo ngay cho quản lý cơ sở và Ban Giám đốc/Trưởng Bộ phận. Tổng hợp các sự vụ trong ngày, báo cáo Ban Giám đốc/Trưởng Bộ phận và đề xuất hướng xử lý Tuyệt đối bảo mật thông tin hệ thống Làm báo cáo tuần/báo cáo tháng, tổng hợp, so sánh các lỗi Nhà hàng đang gặp phải.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các ngành nghề Nắm được các kiến thức cơ bản hệ thống thông tin, sử dụng máy tính thành thạo Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm check cam tại Hệ thống chuỗi Nhà hàng/ Chấp nhận ứng viên không có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo) Có khả năng làm việc độc lập Có hiểu biết về hệ thống camera quan sát, kỹ năng giám sát, xử lý tình huống nhanh nhạy, quyết đoán. Cẩn thận, công bằng, trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận Phụ cấp ăn ca 800.000VNĐ/tháng (đối với nhân viên full-time) Được học hỏi, nâng cao nghiệp vụ về quản lý chất lượng trong ngành F&B Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, thưởng Tết, sinh nhật, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng thuộc hệ thống Golden Shark Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động (Sếp trẻ, nhiệt tình, vui tính)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP5- Tầng 2 - Tòa nhà Platinum - Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

