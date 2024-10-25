Tuyển Nhân Viên Giám Sát Camera thu nhập 6.5 - 9.5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy định vận hành, tiêu chuẩn phục vụ khách hàng và các quy định của chuỗi cửa hàng của Công ty qua camera, kiểm tra trực tiếp Ngăn chặn và xử lý các hành vi trộm cắp, gian lận, ... Kiểm tra, kiểm kê, làm việc trực tiếp với nhân viên hoặc Quản lý cửa hàng về tình hình trộm cắp, thất thoát hàng hóa, tài sản tại cửa hàng. Đưa ra các biện pháp kiểm soát, báo cáo Trưởng bộ phận để xin ý kiến chỉ đạo. Báo cáo định kỳ, phân tích vấn đề và đề xuất giải pháp Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 20-30, tốt nghiệp trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên có kinh nghiệm làm kho, bán lẻ, đã từng tiếp xúc với các phần mềm quản lý bản lẻ , kho hàng là lợi thế Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt Cẩn thận, tỉ mỉ , kiên nhẫn và chịu khó trong công việc. Kỹ năng giám sát, xử lý tình huống nhanh nhạy, quyết đoán, có kỷ luật. Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và chủ động trong công việc Tính tình điềm đạm, bình tĩnh, giao tiếp tốt. Thành thạo vi tính văn phòng Có phương tiện di chuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.5-9.5 triệu/ tháng (Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc) Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết... Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h) từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

