Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N8A6 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhắc nhở phòng ban/ bộ phận, cá nhân tuân thủ nội quy, quy định. Quản lý, ghi nhận mọi dữ liệu thông tin hình ảnh từ hệ thống camera một cách chính xác và đầy đủ. Phối hợp thông tin với các bộ phận liên quan khi phát hiện sự cố, các vấn đề phát sinh

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận

Thực hiện báo cáo theo sự phân công, chỉ đạo từ Ban Giám đốc và các Phòng Ban

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên ngành liên quan (CNTT, Điện tử viễn thông)

Kỹ năng: tin học văn phòng

Kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm liên quan ngành dịch vụ, bán lẻ là lợi thế

Sức khỏe, tính cách:

Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm.

Khả năng quan sát, phán đoán tốt

Trung thực, ý thức trách nhiệm cao

5. Có thể linh hoạt thời gian làm việc theo sắp xếp đặc thù vị trí (làm ca tối)

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross từ 8tr-10tr/tháng

Lương cứng tùy theo kinh nghiệm + Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công trình, phụ cấp xăng xe, điện thoại

Thưởng: thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, thưởng KPI năm theo kết hoạch hoạt động toàn công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ

Hưởng các chế độ ưu đãi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin