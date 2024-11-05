Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: N8A6 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhắc nhở phòng ban/ bộ phận, cá nhân tuân thủ nội quy, quy định. Quản lý, ghi nhận mọi dữ liệu thông tin hình ảnh từ hệ thống camera một cách chính xác và đầy đủ. Phối hợp thông tin với các bộ phận liên quan khi phát hiện sự cố, các vấn đề phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận
Thực hiện báo cáo theo sự phân công, chỉ đạo từ Ban Giám đốc và các Phòng Ban
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên ngành liên quan (CNTT, Điện tử viễn thông)
Kỹ năng: tin học văn phòng
Kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm liên quan ngành dịch vụ, bán lẻ là lợi thế
Sức khỏe, tính cách:
Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm.
Khả năng quan sát, phán đoán tốt
Trung thực, ý thức trách nhiệm cao
5. Có thể linh hoạt thời gian làm việc theo sắp xếp đặc thù vị trí (làm ca tối)
Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương gross từ 8tr-10tr/tháng
Lương cứng tùy theo kinh nghiệm + Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công trình, phụ cấp xăng xe, điện thoại
Thưởng: thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, thưởng KPI năm theo kết hoạch hoạt động toàn công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ
Hưởng các chế độ ưu đãi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
