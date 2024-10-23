Tuyển Thiết kế nội thất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 361 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 361
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 361

Thiết kế nội thất

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 95H Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giám sát nhà thầu thi công,
- Chịu trách nhiệm về tiến độ dự án, chất lượng bản vẽ, hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu của công ty.
- Bóc hồ sơ thi công ( có giám đốc kỹ thuật hỗ trợ ). Chụp ảnh và viết báo cáo công việc hằng ngày cho cấp trên, chủ động đề xuất giải pháp khi có vấn đề phát sinh
- Kiểm tra bản vẽ thiết kế, đối chiếu bản vẽ giữa các bộ môn, dự trù các vấn đề có thể phát sinh
- Thực hiện hồ sơ quyết toán, rà soát hồ sơ hoàn công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tại các vị trí 1 năm trở lên.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, kỉ luật và chủ động quản lý thời gian, phân bổ công việc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan (Excel, autocad, ...) - Ưu tiên tìm kiếm cá nhân có quan điểm duy mỹ và tiêu chuẩn cao trong mỗi sản phẩm sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 361 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Cạnh tranh và theo thỏa thuận (tùy thuộc năng lực).
- Thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật ...
- Chi phí công tác, chi phí làm ngoài giờ theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường năng động, ổn định, nhiều cơ hội phát triển,
- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Các chế độ đãi ngộ khác.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 361

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 361

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 95h P. Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

