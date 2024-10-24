Tuyển Nhân Viên Giám Sát thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 567, Đường Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ cấp trên và các bộ phận có liên quan.
- Lập quy trình và theo dõi tiến độ sản xuất báo cáo lên cấp trên.
- Kiểm tra khối lượng vật tư đầu vào.
- Theo dõi, phát hiện hướng dẫn công nhân sửa chữa lỗi sai kịp thời.
- Kết hợp với bộ phận QC kiểm tra chất lượng sản xuất.
- Xử lý hồ sơ, làm tờ trình theo nhu cầu sản xuất.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí chế tạo/ Công nghệ đóng tàu/ Kỹ thuật ô tô/ Kỹ thuật xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Nam từ 28 – 35 tuổi.
- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm công trình nước ngoài là một lợi thế.
- Có kiến thức sâu rộng về sơn trong xây dựng, kết cấu thép.
- Tin học thành thạo: Word, Excel, PP,...
- Có kỹ năng lập kế hoạch, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động: BHXH, BHTN, BHYT,...
- Thưởng Lễ/ Tế, sinh nhật, quà trung thu cho Cán bộ - Công nhân viên.
- Được xét tăng lương 01 lần/ năm, lương tháng 13.
- Có khu nội trú cho cán bộ - Công nhân viên.
- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng nhằm phục vụ cho công việc.
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.
- Cùng nhiều chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 38, Khu C, Đường D1, Khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

