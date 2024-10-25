Tuyển Nhân Viên Giám Sát thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Giám sát thi công hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng kỹ thuật và đúng tiến độ.

• Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường.

• Bốc tách vật tư, khối lượng, hồ sơ chất lượng/nghiệm thu.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam.

• Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế hoặc giám sát thi công,

vận hành hệ thống xử lý nước thải/nước cấp/khí thải.

• Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện

• Tính cách: Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó. Sẵn sàng đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng: 8-12 triệu (tùy theo năng lực) + thưởng dự án.

• Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến.

• Được hưởng thu nhập theo năng lực công việc.

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin