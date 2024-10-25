Tuyển Nhân Viên Giám Sát thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
• Giám sát thi công hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng kỹ thuật và đúng tiến độ.
• Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường.
• Bốc tách vật tư, khối lượng, hồ sơ chất lượng/nghiệm thu.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam.
• Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế hoặc giám sát thi công,
vận hành hệ thống xử lý nước thải/nước cấp/khí thải.
• Kỹ năng: Thông thạo CAD/Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện
• Tính cách: Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó. Sẵn sàng đi công tác tỉnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương cứng: 8-12 triệu (tùy theo năng lực) + thưởng dự án.
• Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến.
• Được hưởng thu nhập theo năng lực công việc.
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT
