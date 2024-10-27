Tuyển Nhân Viên Giao Nhận thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A77 Bạch Đằng - Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Soạn hàng - đóng gói hàng hoá cẩn thận và chính xác, bốc, dỡ hàng hoán lên/xuống xe. Thực hiện vận chuyển và giao hàng đến với khách hàng đúng thời hạn, giao đúng và đầy đủ, không được trầy xước, móp méo, hư hỏng. Nhân viên giao hàng xe máy hoặc ô tô bán tải tùy thuộc hàng hóa, địa điểm giao hàng trong khu vực HCN và lân cận, tuân theo lộ trình được chỉ định và thời gian giao hàng. Nhận thanh toán giá trị hàng hóa được giao,thu đúng phí. Thu tiền hàng và giao nộp lại công ty trong ngày khi phát sinh thu tiền hàng từ khách theo đúng quy định công ty Trung thực, bảo quản tài sản công ty, không làm thất thoát Vận hành máy móc, thiết bị như ô tô, xe tải, xe nâng... đúng cách. Lập báo cáo và các tài liệu liên quan đến việc giao hàng. Kiểm kho định kỳ và kiểm đốt xuất khi có yêu cầu Phối hợp với bộ phận kho lên hàng & xuống hàng khi hàng về kho Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp và Ban giám đốc

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nam - từ 23 – 36 tuổi Giấy phép lái xe theo quy định. Bằng B2 hoặc Bằng C,Giấy phép đặc thù cần có để vận hành một số phương tiện và hồ sơ lái xe sạch Tuân thủ lộ trình, thời gian, quy trình an toàn và luật vận tải đường bộ, tuân thủ luật giao thông vận tải và giữ hồ sơ lái xe an toàn. Kỹ năng quản lý thời gian, lắng nghe tốt, giao tiếp tự tin và chăm sóc khách hàng tốt. Sức khỏe tốt để đi bộ, lái xe, nâng và vác vật nặng trong thời gian dài.

Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Được công ty trang bị máy móc và các công cụ hỗ trợ công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật LĐ(BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng cuối năm hấp dẫn. Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ. Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.