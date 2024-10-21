Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Dalat Hasfarm Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1. Quản lý hàng xuất, nhập và tồn kho hàng ngày đúng theo tiêu chuẩn chất lượng và số lượng của cửa hàng.

2. Thông báo cụ thể số lượng hàng hóa trong kho cho nhân viên bán hàng để lên kế hoạch bán hàng kịp thời;

3. Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng cho cửa hàng.

4. Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tiếp tại cửa hàng.

5. Báo cáo bán hàng hàng tuần và hàng tháng.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, hoặc các ngành có liên quan;

2. Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Sử dụng vi tính thành thạo (Word, Excel);

4. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu

Tại Dalat Hasfarm Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 8.500.000đ + Trợ cấp ăn + Thưởng Kpis.

Quyền lợi và phúc lợi:

1. Được ký hợp đồng lao động theo luật Lao động Việt Nam;

2. Hưởng các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo Luật Lao động Việt Nam;

3. Được nghỉ hưởng nguyên lương 12 ngày phép và 10 ngày lễ tết/năm;

4. Được xét bậc lương và bậc thưởng 02 lần/ năm căn cứ vào tay nghề và năng lực của người lao động;

6. Được hưởng lương tháng thứ 13; Được tặng quà vào các dịp Lễ, Tết.

7. Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

8. Được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động theo thực tế công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dalat Hasfarm Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin