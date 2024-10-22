Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 112 ĐIỆN BIÊN PHỦ .PHƯỜNG ĐAKAO Q1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

- Chấm Công
- Sắp Xếp và lưu trữ hồ sơ ,văn bản
- Soạn thảo văn bản ,điếu chỉnh hợp đồng theo mẫu
- Báo cáo số liệu và kết quả kinh doanh theo mẫu
- Thực hiện một số yêu cầu của cấp trên trong phạm vi công việc
- Đăng tin theo mẫu
- Recall với những khách hàng đang giao dịch với công ty

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
-Kinh nghiệm 1 năm trở lên
-Ngoại hình dễ nhìn ,năng động ,nhiệt tình ,có tinh thần trách nhiệm trong ông việc
-Giao tiếp -ứng xử tốt ,lịch sự , hòa đồng ,
-Tác phong làm việc chuyên nghiệp ,nhanh nhẹn
-Yêu thích và định hướng lâu dài với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 _12tr (Theo năng lực )+thưởng +phụ cấp
- Thưởng theo năng lực ,hiệu quả công việc
- Thực tập 1 tháng 80% lương ,hưởng các chế độ phúc lợi của công ty
- Tham gia hoạt động công ty ,du lịch , dã ngoại ,tổ chức sinh nhật ,lễ ,tết ,theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 112 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-0-0-0-0-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job220465
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MISA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần MISA Pro Company
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
7.5 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÁ VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÁ VIỆT MỸ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY ĐÈN THẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY ĐÈN THẦN
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
40 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH NexGenus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên FREETALK ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FREETALK ENGLISH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Kim Long Education Service Trading Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 200000 Triệu Kim Long Education Service Trading Company Limited
0.1 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MISA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần MISA Pro Company
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm