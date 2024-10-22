Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 112 ĐIỆN BIÊN PHỦ .PHƯỜNG ĐAKAO Q1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
- Chấm Công
- Sắp Xếp và lưu trữ hồ sơ ,văn bản
- Soạn thảo văn bản ,điếu chỉnh hợp đồng theo mẫu
- Báo cáo số liệu và kết quả kinh doanh theo mẫu
- Thực hiện một số yêu cầu của cấp trên trong phạm vi công việc
- Đăng tin theo mẫu
- Recall với những khách hàng đang giao dịch với công ty
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
-Kinh nghiệm 1 năm trở lên
-Ngoại hình dễ nhìn ,năng động ,nhiệt tình ,có tinh thần trách nhiệm trong ông việc
-Giao tiếp -ứng xử tốt ,lịch sự , hòa đồng ,
-Tác phong làm việc chuyên nghiệp ,nhanh nhẹn
-Yêu thích và định hướng lâu dài với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 8 _12tr (Theo năng lực )+thưởng +phụ cấp
- Thưởng theo năng lực ,hiệu quả công việc
- Thực tập 1 tháng 80% lương ,hưởng các chế độ phúc lợi của công ty
- Tham gia hoạt động công ty ,du lịch , dã ngoại ,tổ chức sinh nhật ,lễ ,tết ,theo quy chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND
