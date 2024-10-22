Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112 ĐIỆN BIÊN PHỦ .PHƯỜNG ĐAKAO Q1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

- Chấm Công

- Sắp Xếp và lưu trữ hồ sơ ,văn bản

- Soạn thảo văn bản ,điếu chỉnh hợp đồng theo mẫu

- Báo cáo số liệu và kết quả kinh doanh theo mẫu

- Thực hiện một số yêu cầu của cấp trên trong phạm vi công việc

- Đăng tin theo mẫu

- Recall với những khách hàng đang giao dịch với công ty

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

-Kinh nghiệm 1 năm trở lên

-Ngoại hình dễ nhìn ,năng động ,nhiệt tình ,có tinh thần trách nhiệm trong ông việc

-Giao tiếp -ứng xử tốt ,lịch sự , hòa đồng ,

-Tác phong làm việc chuyên nghiệp ,nhanh nhẹn

-Yêu thích và định hướng lâu dài với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 _12tr (Theo năng lực )+thưởng +phụ cấp

- Thưởng theo năng lực ,hiệu quả công việc

- Thực tập 1 tháng 80% lương ,hưởng các chế độ phúc lợi của công ty

- Tham gia hoạt động công ty ,du lịch , dã ngoại ,tổ chức sinh nhật ,lễ ,tết ,theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin