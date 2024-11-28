Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Thực hiện và kiểm soát việc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến công tác tuyển dụng.

Thực hiện tính lương, chấm công, tăng ca hàng tháng

Thực hiện và kiểm soát công tác hành chính nhân sự trong công ty

Thực hiện và kiểm soát các thủ tục báo tăng, giảm, điều chỉnh mức đóng, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, gộp sổ, hồ sơ liên quan, báo cáo định kỳ...trong công tác BHYT, BHXH

Xử lý các xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/kỷ luật, giải quyết tranh chấp lao động

Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến Pháp Luật lao động hiện hành

Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản trị nhân lực/Kế toán... hoặc các ngành tương đương;

Am hiểu và luôn cập nhật quy định về luật BHXH, luật thuế TNCN và luật Lao động;

Thành thạo tin học văn phòng;

Sử dụng tiếng anh cơ bản/ ưu tiên biết tiếng Trung;

Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo, biên bản;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thương lượng;

Kỹ năng quản lý, giám sát và điều phối công việc;

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và truyền tải thông điệp;

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn và nhạy bén

Độ tuổi dưới 38 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH RICH WORLD MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp chuyên cần 500k/tháng;

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;

12 ngày phép/năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động,được phát huy tối đa khả năng của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RICH WORLD MARKET

