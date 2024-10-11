Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hành chính/ Pháp lý (70%)

Tổ chức đón tiếp khách, hội họp, Event nội bộ công ty. Thực hiện đặt vé máy bay cho ban giám đốc, nhân viên đi công tác. Quản lý mua, cấp phát trang thiết bị, vật dụng VPP, định mức chi phí, ngân sách hành chánh. Quản lý thiết bị văn phòng, máy móc, tài sản của công ty. Quản lý tài sản thuộc hành chánh phụ trách. Thực hiện các công tác hậu cần. Kiểm soát duy trì an ninh trật tự, an toàn tài sản, con người, PCCC, bảo đảm vệ sinh 5S. Quản lý và Điều phối đội xe, tạp vụ của Công ty. Quản lý xăng dầu, bảo dưỡng, sữa chữa xe ô tô của công ty. Quản lý thủ tục giấy phép lưu hành hàng hóa, độc quyền hình ảnh thương hiệu, giấy phép chương trình khuyến mãi, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy phép đầu tư. Thực hiện các công việc hành chính/ pháp lý khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Tuyển dụng (30%)

Hỗ trợ tuyển dụng Nhân sự và tổ chức đào tạo theo kế hoạch . Công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Hành chính Nhân sự. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Làm việc teamwork hoặc độc lập tốt. Giao tiếp tốt. Trung thực, năng động, sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 -13Tr/tháng Đầy đủ chế độ theo Luật lao động BHXH full lương Nghỉ phép, lễ, Tết... Công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau... Thưởng lễ, Tết, cuối năm.. Mua hàng theo tiêu chuẩn công ty (discount 50%)

