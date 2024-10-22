Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH HYUP JIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/180B1, Đường ĐHT 10B, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Chấm công, tính lương, theo dõi ngày phép năm, làm HĐ lao động cho nhân viên trong công ty

- Soạn thảo và lưu trữ các văn bản, hồ sơ, chứng từ , hợp đồng của công ty.

- Theo dõi và thực hiện các chế độ cho nhân viên: hợp đồng lao động, BHYT, BHXH, BHTN

- Phổ biến cho nhân viên biết và theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy trình làm việc, quy định của công ty.

- Theo dõi quản lý tình hình sử dụng tài sản, trang thiết bị trong công ty.

- Hỗ trợ trong việc tuyển dụng (điểm mạnh về việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho các bộ phận trong công ty)

- Chuẩn bị tài liệu cho audit khách hàng (nếu có)

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 25 đến 35 - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành kinh tế, - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Ưu tiên các ứng viên mong muốn tìm kiếm công việc ổn định, lâu dài và gắn bó với công ty. - Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự. - Giao tiếp tiếng Anh từ trung bình khá. CV bằng Tiếng Anh

- Nữ tuổi từ 25 đến 35

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Giao tiếp tiếng Anh từ trung bình khá. CV bằng Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH HYUP JIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận (Từ 10 triệu trở lên) - Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước

- Lương: Thỏa thuận (Từ 10 triệu trở lên)

- Tham gia BHXH bắt buộc theo quy định nhà nước

- Được hỗ trợ phát triển kĩ năng ngoại ngữ trực tiếp bởi Giám đốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUP JIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin