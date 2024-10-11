Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Bồi thường và phúc lợi ( 40%)

Đảm bảo và giám sát nhân viên tại văn phòng ký kết hợp đồng lao động đúng thời hạn, hướng dẫn và theo dõi việc chấm dứt hợp đồng lao động của Nhân viên bằng tư vấn pháp luật, hỗ trợ các thủ tục đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho nhân viên, v.v. Chấm công , tạo bảng đúng trước khi gửi cho Kế toán. Thực hiện bảo hiểm xã hội cho nhân viên và báo cáo Giám đốc điều hành hàng tháng. Tham mưu cho CEO về chiến lược-kế hoạch-chính sách phù hợp với điều kiện mới.

- Truyền thông nội bộ - hỗ trợ tương tác.( 50%)

Hỗ trợ và giải thích cho nhân viên nếu có thắc mắc liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật các thông tin cập nhật về người mới vào làm, nghỉ việc, nghỉ thai sản v.v.. để làm thủ tục tính lương, báo cáo bảo hiểm xã hội, báo cáo lao động... Phối hợp giữa Ban Giám đốc và nhân viên. Làm việc với nhóm IC để xây dựng các chương trình, hoạt động cho nhóm để nâng cao tinh thần Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp Sáng tạo ý tưởng cho các chương trình nhằm gắn kết nhân viên, xây dựng tinh thần doanh nghiệp theo đúng giá trị cốt lõi và định hướng văn hóa doanh nghiệp. Mỗi chương trình hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu tương ứng với từng giai đoạn. Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên. Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác. Phối hợp với các bộ phận khác để gia tăng hiệu quả truyền thông trong, giữa các bộ phận.

- Nhiệm vụ khác của nhân sự ( 10%)

Quy trình làm việc để đạt hiệu suất làm việc cao (nếu có). Vai trò quản trị viên chung Hỗ trợ và bàn giao các công việc liên quan đến cấp phát dụng cụ, thiết bị cho người mới vào. Các nhiệm vụ được phân công khác theo phạm vi công việc và báo cáo về Trụ sở chính khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam - Nữ trong độ tuổi 1997 - 1993, nhạy bén, nhanh nhẹn...( Ưa tiên nam) Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh..... Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực. Ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty sản xuất, có nền tảng tốt về nhân sự ngành hóa chất. Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo tốt, tư duy hệ thống

Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng tử 10-15 triệu. Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật ) Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,... Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

