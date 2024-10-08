Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20, đường 2C, KP2, Phú Mỹ, Quận 7

Tuyển dụng lao động (Công nhân xây dựng, NVVP, KSXD,....) Chấm công, tính lương (không phụ trách phần Thuế TNCN). Quản lý hợp đồng lao động (công nhân viên từ 200-300 người). Phụ trách thực hiện BHXH, Công đoàn. Các công việc hành chính khác: Visa, đăng ký thẻ ngân hàng, giấy phép lao động,.....
Tuyển dụng lao động (Công nhân xây dựng, NVVP, KSXD,....)
Chấm công, tính lương (không phụ trách phần Thuế TNCN).
Quản lý hợp đồng lao động (công nhân viên từ 200-300 người).
Phụ trách thực hiện BHXH, Công đoàn.
Các công việc hành chính khác: Visa, đăng ký thẻ ngân hàng, giấy phép lao động,.....

Có kinh nghiệm từ 04 năm ở vị trí tương đương, có thế mạnh về tuyển dụng, đào tạo. Tốt nghiệp DH/CĐ chuyên ngành liên quan đến nhân sự, luật. Ưu tiên ứng viên làm trong mảng xây dựng, biết tiếng Trung. Chủ động, linh hoạt sắp xếp công việc. Có tinh thần trách nhiệm làm việc.
Có kinh nghiệm từ 04 năm ở vị trí tương đương, có thế mạnh về tuyển dụng, đào tạo.
Tốt nghiệp DH/CĐ chuyên ngành liên quan đến nhân sự, luật.
Ưu tiên ứng viên làm trong mảng xây dựng, biết tiếng Trung.
Chủ động, linh hoạt sắp xếp công việc.
Có tinh thần trách nhiệm làm việc.

Mức lương thỏa thuận từ 10 triệu - 15 triệu Chế độ BHXH, hiếu hỉ sinh nhật đầy đủ. Thưởng lễ tết, lương tháng 13,..... Môi trường làm việc năng động, vui vẻ. Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty. Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Mức lương thỏa thuận từ 10 triệu - 15 triệu
Chế độ BHXH, hiếu hỉ sinh nhật đầy đủ.
Thưởng lễ tết, lương tháng 13,.....
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.
Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty.
Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường 2C, khu phố 2, P. Phú Mỹ, Q.7, TP HCM

