Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20, đường 2C, KP2, Phú Mỹ, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng lao động (Công nhân xây dựng, NVVP, KSXD,....) Chấm công, tính lương (không phụ trách phần Thuế TNCN). Quản lý hợp đồng lao động (công nhân viên từ 200-300 người). Phụ trách thực hiện BHXH, Công đoàn. Các công việc hành chính khác: Visa, đăng ký thẻ ngân hàng, giấy phép lao động,.....

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 04 năm ở vị trí tương đương, có thế mạnh về tuyển dụng, đào tạo. Tốt nghiệp DH/CĐ chuyên ngành liên quan đến nhân sự, luật. Ưu tiên ứng viên làm trong mảng xây dựng, biết tiếng Trung. Chủ động, linh hoạt sắp xếp công việc. Có tinh thần trách nhiệm làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 10 triệu - 15 triệu Chế độ BHXH, hiếu hỉ sinh nhật đầy đủ. Thưởng lễ tết, lương tháng 13,..... Môi trường làm việc năng động, vui vẻ. Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty. Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.