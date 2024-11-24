Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay, Lô E2 KĐT mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ an toàn phục vụ công tác đấu thầu và hồ sơ pháp lý cho các dự án của Công ty;
Thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự mới theo quy trình;
Thực hiện công tác BHXH: báo tăng, giảm lao động, làm hồ sơ chế độ ốm đau thai sản cho NLĐ;
Phân bổ sản lượng, các thủ tục, hồ sơ công nhân tổ đội;
Quản lý hồ sơ CBNV, công nhân Công ty, update file cứng mềm;
Thực hiện công tác mua sắm nội bộ theo chỉ đạo của BGĐ;
Soạn thảo, ban hành và lữu trữ các văn bản, quyết định;
Tham mưu trong việc dự thảo các quy định, quy chế với Trưởng bộ phận;
Soạn thảo, ban hành các văn bản HĐQT;
Theo dõi, thực hiện các chế độ, chính sách nhân sự tiền lương cho CBCNV trong Công ty;
Tổ chức các sự kiện của Công ty;
Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: >3 năm;
Nắm vững Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, thuế TNCN;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việ;
Kỹ năng năng văn bản, word, excel thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 14 triệu (thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn);
Thử việc: 30 ngày - hưởng 85% LCT.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, Tết, phép,.. theo quy định của Nhà Nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi, chính sách đãi ngộ trong năm theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

