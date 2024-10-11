Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84a/36 Trần Hữu Trang, phường 10, Phú Nhuận, HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

C&B (40%)

Thực hiện chấm công, tính lương hàng tháng. Thực hiện hỗ trợ công tác liên quan đến công tác BHXH của Công ty: Tổng hợp hồ sơ, chứng từ gửi Văn phòng HO thực hiện báo cáo tăng giảm, thanh toán các chế độ BHXH...... Cập nhập thông tin và quản lý data nhân sự gồm: thông tin nhân sự, nghỉ việc, thai sản, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm..... Quản lý và lưu trữ toàn bộ Hồ sơ nhân sự toàn bộ CBNV. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động: ký kết HĐLĐ, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc, giải đáp các thắc mắc liên quan

Thực hiện chấm công, tính lương hàng tháng.

Thực hiện hỗ trợ công tác liên quan đến công tác BHXH của Công ty: Tổng hợp hồ sơ, chứng từ gửi Văn phòng HO thực hiện báo cáo tăng giảm, thanh toán các chế độ BHXH......

Cập nhập thông tin và quản lý data nhân sự gồm: thông tin nhân sự, nghỉ việc, thai sản, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm.....

Quản lý và lưu trữ toàn bộ Hồ sơ nhân sự toàn bộ CBNV.

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động: ký kết HĐLĐ, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc, giải đáp các thắc mắc liên quan

Tuyển dụng (40%)

Xây dựng kênh tuyển dụng, database ứng viên. Triển khai công việc tuyển dụng:

Xây dựng kênh tuyển dụng, database ứng viên.

Triển khai công việc tuyển dụng:

Tiếp nhận đề nghị tuyển dụng và kiểm tra sự phù hợp của yêu cầu tuyển dụng; Lập kế hoạch tuyển dụng; Thu hút hồ sơ từ các nguồn tuyển dụng; Chọn lọc hồ sơ ứng viên và tổ chức thi tuyển, phỏng vấn; Thực hiện các thủ tục sau phỏng vấn: Phản hồi thông tin cho ứng viên, thẩm tra, đàm phán lương và gửi thư mời nhận việc,...

Tiếp nhận đề nghị tuyển dụng và kiểm tra sự phù hợp của yêu cầu tuyển dụng;

Lập kế hoạch tuyển dụng;

Thu hút hồ sơ từ các nguồn tuyển dụng;

Chọn lọc hồ sơ ứng viên và tổ chức thi tuyển, phỏng vấn;

Thực hiện các thủ tục sau phỏng vấn: Phản hồi thông tin cho ứng viên, thẩm tra, đàm phán lương và gửi thư mời nhận việc,...

Triển khai các hoạt động tiếp nhận nhân sự mới

Các công việc hành chính khác (20%)

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan. Sử dụng thành thạo word, excell. Có kinh nghiệm C&B và tuyển dụng. Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được giao. Cẩn thận, chu đáo, hòa đồng, năng động.

Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.

Sử dụng thành thạo word, excell.

Có kinh nghiệm C&B và tuyển dụng.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được giao.

Cẩn thận, chu đáo, hòa đồng, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 14tr Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13 ++ Du lịch 02 lần/năm Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện lớn/Thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện Môi trường làm việc ổn định, năng động, vui vẻ, hòa đồng. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn... Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sang thứ 7 hàng tuần.

Thu nhập: 12 – 14tr

12 – 14tr

Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13 ++

Du lịch 02 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện lớn/Thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Môi trường làm việc ổn định, năng động, vui vẻ, hòa đồng.

Cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sang thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin