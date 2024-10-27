Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MICT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MICT GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH MICT GROUP

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH MICT GROUP

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính như tiếp nhận, quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ, hợp đồng, và các tài liệu khác. Điều phối các hoạt động văn phòng, quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị công ty. Thực hiện và giám sát công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật thông tin doanh nghiệp. Quản lý hồ sơ nhân viên, thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng, ký kết hợp đồng, thăng tiến, khen thưởng và chấm dứt hợp đồng. Xây dựng và quản lý các chính sách, quy trình về nhân sự (thăng tiến, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc...). Giám sát thực hiện nội quy lao động, quy chế công ty. Tham gia xây dựng và soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến lao động, kinh doanh và các vấn đề pháp lý của công ty. Tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý lao động, luật doanh nghiệp, và các quy định pháp luật liên quan. Đảm bảo sự tuân thủ của công ty với các quy định của pháp luật hiện hành về lao động, bảo hiểm xã hội, thuế và các luật chuyên ngành khác. Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ về quy trình, chính sách, quy định của công ty cho nhân viên. Hỗ trợ quá trình đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên. Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa nhân viên và công ty. Đảm bảo môi trường làm việc hài hòa và công bằng cho nhân viên.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị Nhân sự, Hành chính hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên sử dụng thành thạo tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 trở lên. Kỹ năng giao tiếp tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Có hiểu biết về Luật Lao động, BHXH, BHYT và các quy định pháp lý liên quan. Kỹ năng tổ chức công việc tốt và có khả năng làm việc độc lập. Cẩn thận, chi tiết và trung thực trong công việc. Nhanh nhẹn, chủ động và trách nhiệm trong công việc. Bảo mật thông tin.
Tại CÔNG TY TNHH MICT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5.000.000 - 10.000.000 Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24 và các phúc lợi khác. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty. Xét tăng lương, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MICT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MICT GROUP

CÔNG TY TNHH MICT GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Toà Nhà Ladeco, 266 Đội Cấn Ba Đình, Liễu Giai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

