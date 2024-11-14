Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP
- Hải Phòng: 441 Đà Nẵng , Đông Hải, Hải An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
• Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách đến làm việc tại công ty
• Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn
• Quản lý và sử dụng con dấu công ty theo đúng quy định của pháp luật và của công ty.
• Quản lý hồ sơ người lao động, báo cáo, cập nhập nhân sự hàng tháng gửi tổng công ty
• Chuẩn bị onboard nhân viên mới, hoàn tất thủ tục bàn giao cho nhân viên nghỉ việc
• Mua sắm, quản lý thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ của công ty
• Thanh toán các chi phí văn phòng (điện, điện thoại, văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh...)
• Quản lý vệ sinh toàn bộ văn phòng
• Thực hiện đôn đốc/đánh giá nhân viên thực hiện các nội quy, quy định của công ty
• Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ từ Tổng công ty xuống chi nhánh
• Hỗ trợ tuyển dụng (đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ ...)
• Hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện của chi nhánh
• Tùy năng lực có thể tiếp nhận các công việc thư ký/trợ lý cho Giám đốc chi nhánh
• Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Hành chính nhân sự
• Độ tuổi: 23-30 tuổi
• Ngoại hình ưa nhìn
• Có khả năng bao quát, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
• Chăm chỉ, cẩn thận, không ngại khó
• Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP Thì Được Hưởng Những Gì
Xét lương 1-2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
