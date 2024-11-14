Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

• Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách đến làm việc tại công ty

• Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn

• Quản lý và sử dụng con dấu công ty theo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

• Quản lý hồ sơ người lao động, báo cáo, cập nhập nhân sự hàng tháng gửi tổng công ty

• Chuẩn bị onboard nhân viên mới, hoàn tất thủ tục bàn giao cho nhân viên nghỉ việc

• Mua sắm, quản lý thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ của công ty

• Thanh toán các chi phí văn phòng (điện, điện thoại, văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh...)

• Quản lý vệ sinh toàn bộ văn phòng

• Thực hiện đôn đốc/đánh giá nhân viên thực hiện các nội quy, quy định của công ty

• Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ từ Tổng công ty xuống chi nhánh

• Hỗ trợ tuyển dụng (đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ ...)

• Hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện của chi nhánh

• Tùy năng lực có thể tiếp nhận các công việc thư ký/trợ lý cho Giám đốc chi nhánh

• Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp