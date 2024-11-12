Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ, chứng từ, ...

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...

Hỗ trợ công tác đào tạo: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo, ...

Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, ...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Hành chính, Nhân sự, Kinh tế, ...

Nắm vững tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ...).

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)

