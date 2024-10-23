Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: 15 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ... Phụ trách mảng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý chấm công, lương, thưởng, ... Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ...
Phụ trách mảng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý chấm công, lương, thưởng, ...
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Hành chính, Nhân sự, Quản trị kinh doanh. Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng: soạn thảo văn bản, xử lý công văn, ... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, ... Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Hành chính, Nhân sự, Quản trị kinh doanh.
Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng: soạn thảo văn bản, xử lý công văn, ...
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, ...
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

