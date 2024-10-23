Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: 15 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ... Phụ trách mảng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý chấm công, lương, thưởng, ... Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Hành chính, Nhân sự, Quản trị kinh doanh. Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng: soạn thảo văn bản, xử lý công văn, ... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, ... Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.