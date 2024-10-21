Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Ngõ 196 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Tuyển dụng
- Chấm công
- Quản lý hồ sơ nhân sự
- Quản lý con dấu
- Tiếp nhận công văn đi và đến.
- Cập nhật thông tin nhân sự, Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng lao động, công văn và một số tài liệu khác của Công ty
- Trực tiếp thực hiện, theo dõi việc kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ của Phòng
- Theo dõi và giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, ban GĐ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: quản trị nhân lực, nhân sự...
- Có kinh nghiệm với vị trí tương đương từ 6 tháng trở lên.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Ham học hỏi, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương khởi điểm từ 8-10tr/ tháng offer khi đến phỏng vấn. - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực thể thao. - Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến. - Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết. - Được tập luyện miễn phí tất cả các bộ môn trong hệ thống (NV chính thức + người thân). - Được hưởng các chế độ BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty. - Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm. - Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của đơn vị.
Được tập luyện miễn phí tất cả các bộ môn trong hệ thống (NV chính thức + người thân).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

